Kreisliga 3: Mauertaktik in Unterzahl und Eber-Erfolg hieven SCBV an Tabellenspitze

Einen Schritt und Tor schneller: Baldhams Fabian Kreissl (rot) hängt Zornedings (links) Matthias Schuster und Moritz Ziepl ab. Der 1:0-Derbysieg reicht Kreissl und Co. zur Tabellenführung. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Der ATSV Kirchseeon fährt einen Heimsieg ein, der TSV Ebersberg spielt Remis und Baldham erklimmt die Spitze. Kreisliga 3 kompakt.

TSV Zorneding – SC Baldham-Vaterstetten 0:1

Eigentlich sahen die Zuschauer über weite Strecke ein faires Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Zorneding und dem SC Baldham-Vaterstetten. Am Ende sprachen trotzdem alle über diese eine Szene, kurz vor der Halbzeitpause, die die Gemüter erhitzte: Zornedings Christoph Englmann kam gegen Baldhams Torhüter Solomon Arewa zu spät, traf ihn und verletzte den Schlussmann so schwer, dass dieser im Krankenhaus behandelt werden musste.

„Es besteht der Verdacht auf Rippenbruch. Außerdem hat er sich am Knie verletzt“, ließ Baldhams Trainer Gedi Sugzda verlauten. Arewa verlor unmittelbar nach der Kollision die Nerven, ließ sich zu einer Trittbewegung hinreißen und wurde wegen dieser Tätlichkeit des Feldes verwiesen. „Die rote Karte für ihn ist vertretbar. Aber normalerweise hätte auch der Zornedinger Angreifer einen Platzverweis bekommen müssen“, kritisierte Sugzda die Entscheidung des Schiedsrichters, dem er „sonst eine gute Leistung“ bescheinigte.

Zornedings Trainer Sascha Bergmann wollte die Szene nicht bewerten: „Ich hatte keine gute Sicht auf das Ereignis. Aber wir wünschen dem Baldhamer Torhüter auf jeden Fall eine gute Besserung.“ Englmann wurde mit einer Zehn-Minuten-Strafe belegt. Die Gäste, die in der ersten Hälfte nichts Zählbares aus ihrem Chancenplus herausholten, mussten somit einen Großteil der Partie in Unterzahl absolvieren.

„Es war dann schwierig für uns, aber wir haben gut verteidigt“, lobte Sugzda sein Team, das nun versuchte, vereinzelte Nadelstiche zu setzen. Mitte der zweiten Hälfte drang Malcom Olwa über den rechten Flügel in den Zornedinger Strafraum ein und wurde dort zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Niklas Stepanek (65.) mit Hilfe des Innenpfostens. Der SCBV brachte die Führung über die Zeit und grüßt nun (begünstigt durch den Patzer von Grüne Heide Ismaning) von der Tabellenspitze. fhg

Zorneding: Hartl, Ullrich, Bayer, Matthias, Lentner, Ziepl, Sengül, Schuster, Kasper, Englmann, Witaschek - Schwürzenbeck, Bouacha, Dornstädter. Baldham: Arewa, Winzer, Duraj, Olwa, Lämmermeier, Sealy, Kreissl, Toure, Prehn, Holzapfel, Stepanek - Di Palma, Rook, Gerguri.

SC Grüne Heide – TSV Ebersberg 1:1

Der TSV Ebersberg hat beim Spitzenreiter einen Achtungserfolg errungen. Ebersbergs Coach Timur Tepedelen sah „einen verdienten Punktgewinn im Duell zweier starker Mannschaften“, in dem die Gäste für das erste Ausrufezeichen zuständig waren. Thomas Grünwald (26.), von Tepedelen kurzfristig vom Außenverteidiger zum Außenstürmer umfunktioniert, wurde per Steilpass in Szene gesetzt und blieb vor dem Tor eiskalt. „Er ist schnell und wir brauchen vorne einfach schnelle Leute“, begründete Tepedelen seinen Kniff, der den Führungstreffer ermöglichte.

Kurz darauf mussten die Ebersberger jedoch den 1:1-Ausgleich hinnehmen (34.). „Für mich war es ein Abseitstor, aber es hilft nichts, am Ende entscheidet der Schiedsrichter“, so der TSV-Coach. Im weiteren Verlauf erwies sich der Tabellenführer aus Ismaning als dominanter, allerdings nur bis zum entscheidenden Drittel des Spielfelds. Dort fehlte es den Platzherren an Lösungen.

„Wir haben unsere Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir können zufrieden sein“, sprach Tepedelen ein Lob an seine Mannschaft aus. „Es war wichtig, nach zwei Niederlagen wieder zu punkten.“

Fast wäre sogar noch mehr drin gewesen. Ein Platzverweis für Grüne Heide in der Nachspielzeit kam jedoch zu spät. fhg

Ebersberg: Keinholz, Grünwald, L. Volkmann, Ertl, Schaller, Obermair, D. Volkmann, Volk, Eglseder, St. Niedermaier, Lüngen - A. Niedermaier, Markio, Se. Niedermaier.

ATSV Kirchseeon – FC Phönix München 2:1

Endlich ein Heimsieg für den ATSV Kirchseeon. „Mich freut es, Gott sein Dank. Es hat mich schon genervt, dass wir daheim noch nicht gewonnen hatten“, zeigte sich auch Trainer Günther Lehner von der Last befreit. 2:1 lautete der Endstand gegen den gleichwertig auftretenden FC Phönix. Die Partie verlief sehr ausgeglichen mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. „Die Mannschaften haben sich neutralisiert, Phönix hat uns alles abverlangt“, analysierte Lehner. Deshalb mussten es die Standards richten, alle drei Treffer fielen nach Eckbällen.

Bei der Führung für die Hausherren nach dem Eckstoß von Michael Hainthaler war Daniel Alberter einen Tick vor Gästeschlussmann Cerruti Zola am Ball (29.). Auch dem Ausgleich durch Martin Molnar ging ein Eckstoß voraus (49.). „Nach dem Ausgleich waren wir am Drücker und hatten auch einen Latten- und einen Pfostentreffer.“ Lehner vermisste also den Abschlusserfolg, doch die letzte Spielaktion ließ den Gastgeber jubeln.

Wieder trat Hainthaler zur Ausführung der Ecke an, diesmal ließ Lukas Alberter die Lederkugel über den Scheitel zum 2:1 ins Netz der Münchner rutschen. „Wir haben prima gekämpft und hatten das Glück des Tüchtigen“, freute sich ATSV-Coach Lehner über den ersten Heimdreier. (arl)

ATSV: Weiß, Alberter D. + L., Huber, Hainthaler, Koepp, Naumann, Geber, Hahne, Gütermann, Kormann, Bliemel, Hotz, Nowara, Ohlberger.