Zorneding zeigt gegen Hajduk Moral – Traumtreffer von Schuster krönt Aufholjagd

Matthias Schuster erzielte per Distanzschuss den späten TSV-Siegtreffer. © kn

Gegen Hajduk München lagen die Zornedinger zunächst 0:2 hinten. Allerdings zeigte die Mannschaft von Bergmann Moral und drehte die Partie.

Zorneding – Es liefen bereits die Schlussminuten, als sich Zornedings Matthias Schuster ein Herz fasste. Der Offensivakteur des TSV zirkelte das Spielgerät aus rund 18 Metern Torentfernung zielgenau an den rechten oberen Innenpfosten, wovon der Ball zum umjubelten Siegtreffer ins Tor sprang. „Es war ein Traumtreffer. Da hat sich das Schusstraining bezahlt gemacht“, freute sich Zornedings Trainer Sascha Bergmann nach Abpfiff der Nachholpartie in der Kreisliga 3 (München) gegen N.K. Hajduk München, die der TSV am Donnerstagabend mit 3:2 (0:1) für sich entscheiden konnte.

Zunächst sah es für die Platzherren jedoch nicht nach einem Erfolgserlebnis aus. Die Gäste aus München präsentierten sich auf dem kleinen Zornedinger Nebenplatz als unangenehmer Kontrahent und gingen nach einer Kontersituation in Führung (15.). „Sie waren sehr clever und diszipliniert und wir haben uns rausbringen lassen“, gestand Bergmann, dessen Elf nach dem Seitenwechsel einen weiteren Gegentreffer hinnehmen musste. Trotz einer Überzahlsituation bekam die Zornedinger Defensive den Ball nicht geklärt, Hajduk bedankte sich und erhöhte auf 2:0 (59.).

„Dann haben wir uns wieder mehr auf uns besonnen und sind angerannt“, lobte Bergmann die Moral seiner Schützlinge. Tobias Knöcklein (65.), der eine Schuster-Flanke am langen Pfosten verwertete und Sascha Pollich (67.), der alleine vor dem gegnerischen Torhüter eiskalt blieb, brachten den TSV zurück in die Partie. Schusters Traumtreffer kurz vor Abpfiff der Begegnung krönte schließlich die Zornedinger Aufholjagd (89.).

Das Bergmann-Team geht nun als Tabellenzweiter in das Derby gegen den SC Baldham-Vaterstetten an diesem Sonntag (Anstoß 14.30 Uhr). Für den hochgehandelten SCBV lief der Saisonstart dagegen weniger erfreulich. Nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück findet sich die Mannschaft von Gediminas Sugzda derzeit in der unteren Tabellenregion wieder.

„Wir sind nicht so gut in die Saison gestartet. Das ist klar“, weiß der SCBV-Coach um die Situation. „Wir müssen bessere Leistungen zeigen.“ Da komme das Duell gegen den Nachbarn in Zorneding gerade recht. „Bei uns sind einige Urlauber zurück. Wir können eine starke Mannschaft aufstellen.“, sagt Sugzda und freut sich über die Verstärkung durch Michael Glatz, Mirza Omic, Antonio Leanza, Niklas Peter und Vasilios Mavrofillidis. „Aber Zorneding ist ein starker Gegner“, betont er.

Vor dem Derby herrschen also verkehrte Vorzeichen. „Natürlich hätten wir die Baldhamer gleich zu Beginn weiter oben erwartet. Vielleicht greift dort aktuell nicht jedes Rädchen ins andere, aber ihre individuelle Qualität ist richtig gut. Ich erwarte sie am Ende sicherlich unter den Top Drei“, warnt Zornedings Trainer davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen. „Aber wir gehen mit Selbstbewusstsein in die Partie. Das haben sich die Jungs erarbeitet.“ Während die Gastgeber im heimischen Sportpark ihren Lauf fortsetzen möchten, geht es für den ambitionierten SCBV im Derby darum, den Bock umzustoßen. (Florian Hennig)

Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Knöcklein, Lentner, Kasper, Hartinger, Höger, Schuster, Kaiser, Kolbe - Grillmayer, Maier, Pollich, Freihaut, Schweighardt.