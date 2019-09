SV Anzing muss im Derby zum TSV Grafing - Tore in Heimstetten garantiert

Kreisliga 3: kompakt

von Julian Betzl schließen

Christian Scharl schließen

Der TSV Grafing und der SV Anzing stehen sich am Sonntag zum Derby gegenüber. Die beiden besten Sturmreihen der Liga duellieren sich bei SV Heimstetten II gegen SV Hohenlinden.

TSV Grafing – SV Anzing So. 15:00

„Anzing ist kampfstark und spielerisch wohl auch nicht schlecht, aber grundsätzlich unsere Kragenweite“, sagt Grafings Trainer Andreas Schmidt vor dem Landkreis-Derby am Sonntag gegen den SVA. „Da wird es auf die Tagesform ankommen.“ Sollte diese bei den Platzherren ähnlich formstark ausfallen, wie zuletzt beim erlösenden ersten Saisonsieg gegen die noch punktlose Drittvertretung des TSV 1860 München, rechnet sich Schmidt durchaus einen kleinen Derby-Coup aus. „Dafür dürfen wir aber nicht wieder erst so viele Chancen liegen lassen. Für den Kopf war der 1:0-Sieg dennoch gut.“

Mental wie physisch erwartet sich wiederum Anzings Sprecher Andi Schmid vom Anpfiff weg ein deutliches Ausrufezeichen der Gäste: „Das wird eine interessante Geschichte werden, aber wir fahren mit viel Selbstvertrauen nach Grafing und wollen den Aufsteiger auf Abstand halten.“ Das aktuelle Nachbarschaftsverhältnis im Tabellenkeller erklärt sich Schmid auch mit dem „schweren Auftaktprogramm“ des SVA. „Jetzt sind wir ein bisserl in die Spur gekommen, aber klar, müssen jetzt Punkte her.“

SV Heimstetten II – SV Hohenlinden So. 13:00

„Der beste Sturm gegen den zweitbesten – das wird eine interessante Partie.“ Hohenlindens Trainer Günter Neef freut sich schon einmal auf die Begegnung beim SV Heimstetten II. Seine Mannschaft werde sich dabei keineswegs verstecken. „Ich bin optimistisch, dass wir nicht mit leeren Händen zurückkommen.“

Diese Zuversicht speist sich aus der gut verlaufenen Trainingswoche und der versammelten Offensivpower im Kader, auch wenn dieser seit vergangenem Sonntag ein wenig dezimiert ist. Neuzugang Asen Ibishev forderte längere Einsatzzeiten für sich, die ihm aber Neef nicht garantieren konnte und wollte. „Er war in der ganzen Vorbereitung im Urlaub und ist erst seit drei Wochen wieder im Training.“ Daraufhin meldet sich Ibishev kurzerhand wieder ab, ein kurzes Gastspiel also. Dafür kann Neef Max Attenberger nach abgelaufener Rotsperre wieder einsetzen, Mehmet Cay muss dagegen noch zweimal aufgrund seiner laut Neef „unverständlich langen Sperre“ warten.

TSV Oberpframmern – SV Waldperlach So. 14:30

Pframmerns Sprecher Benedikt Fürst gibt zu: „Ja, wir sind Wiesn-geschädigt. Im Training war unter der Woche wenig los, aber es wird ja auch keiner bezahlt. Deswegen passt das schon.“ Vor allem, wenn man am Wochenende dann so eine geschlossene Mannschaftsleistung wie in der zweiten Hälfte gegen Spitzenreiter Srbija (2:1) an den Tag legt, den sich Fürst auch gegen den „klaren Favoriten“ aus Waldperlach erwartet. „Spielerisch ist das sicher die stärkste Mannschaft der Liga. Ihre 2:4-Niederlage zuletzt gegen Kirchseeon kann ich mir aber auch nicht erklären.“ Umso besser zu wissen, dass der TSVO bei aller „Wiesn-Schädigung“ immer noch „Luft für eine zweite Halbzeit hat, wenn die erste nicht so läuft“.

ATSV Kirchseeon – TSV Ottobrunn So. 15:00

Nun mag Waldperlach aus Christian Barths Sicht vielleicht keinen Sahnetag erwischt haben. Dass seine Elf diesen Umstand mit „weniger eigenen Fehlern“ und „konsequent genutzten Gelegenheiten“ erfolgreich für den ersten Saisonsieg (4:2) ausgenutzt hat, macht den Trainer des ATSV Kirchseeon aber umso stolzer. „Man merkt jetzt schon, dass sich gewisse Dinge leichter anfühlen, wenn man als Trainer draufschaut“, beschreibt Barth einen unterbewussten Effekt auf die Trainingsarbeit, der sich auch gegen Ottobrunn bemerkbar machen soll. Nur erleichtern dem ATSV sechs Ausfälle nicht gerade die Voraussetzungen für den ersten Heimsieg in diesem Kreisligajahr.