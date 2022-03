ATSV Kirchseeon: Zu viel Einbahnstraßenfußball gegen Ottobrunn

Von: Wolfgang Herfort

Simon Ohlberger und der ATSV Kirchseeon blieben an Ottobrunn hängen. © Riedel

Der TSV Ottobrunn macht mit dem ATSV Kirchseeon kurzen Prozess. Beim 1:3 fehlt vor allem in der zweiten Halbzeit die Kaltschnäuzigkeit.

Kirchseeon - Herbe Niederlage für den ATSV. In der siebten und 21. Minute kam der Gast aus Ottobrunn zu den Treffern eins und zwei (Tobias Grill und Nico Schweiger) – mit engagiertem Angriffsfußball, der für Kirchseeons Abwehr ein wenig zu schnell ging.

Die Passgenauigkeit mau, die Abspielschwächen zahlreich, und auch der eine oder andere Patzer bei der Ballannahme – all das verhinderte in der ersten Hälfte nahezu jeden Versuch der Kirchseeoner, sich Richtung Ottobrunner Tor zu bewegen.

In der zweiten Hälfte dagegen eine völlig andere Partie: Der TSV Ottobrunn verlegte sich auf gepflegtes Nichtstun. Kirchseeons Kreisligakicker gewannen die Überhand. Zwei schöne Chancen von Hotz in der 71. und 78. Minute hätten den Ausgleich bedeuten können. Der Konjunktiv zählt aber wenig, und so war es Ottobrunns Nico Gassner, der zum 1:3 einnetzte. Zuvor hatte Lukas Alberter den Hausherren mit dem 1:2 einen Hauch Hoffnung gegeben. (hw/ms)

Kirchseeon: Krauss, Lu. Alberter, Rehm, Koepp, Naumann, Hotz, Güterman, Setzer, Ohlberger, Karanikolas, Bliemel – May, Da. Alberter, Huber, Koch, Roth, Mayr.