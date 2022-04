Forstinning-Reserve holt drei Punkte aus zwei Oster-Spielen - Ebersberg rutsch aus und dann ab

Teilen

Ball festgehalten, die Punkte nicht: Eber-Torwart Lukas Schmidmaier parierte gegen Forstinnings Jonas Dirscherl. © sro

Der TSV Ebersberg tut sich schwer. Coach Tepedelen beklagt die mentale Blockade seiner Mannschaft. Die Forstinninger Reserve verpasst es, ihren Sieg zu vergolden.

Das Spiel am Ostersamstag

TSV Ebersberg – VfB Forstinning II 1:3

Es wird immer enger im Tabellenkeller. Gleich fünf Landkreis-Teams versuchen im Saisonendspurt den zwei direkten sowie zwei indirekten Abstiegsrängen zu entfliehen – und ziehen sich dabei rücksichtslos am strauchelnden Forstnachbarn hoch. „Irgendwie ist das schon unser Ding geworden, andere hinten mit reinzuziehen“, sinnierte Michael Stiegler, Coach des VfB Forstinning II, nach dem 3:1 (1:1)-Triumph beim TSV Ebersberg. „Wir spielen seit Beginn der Saison von hinten raus. Die Relegation zu erreichen, ist unser Ziel, der Nichtabstieg wäre für uns ein Wunder.“

Zumindest ihrem Ziel sind die VfBler mit den drei „dringend benötigten Punkten“ am Karsamstag durch Treffer von Philip Owczarek (16.) und Doppeltorschütze Kilian Dirscherl (74./90.+2 Foulelfmeter) ein gutes Stück näher gekommen. „Richtig was wert ist der Sieg aber nur, wenn wir am Ostermontag gegen Pframmern nachlegen“, sprach Stiegler von einem „verdienten Erfolg in einem von beiden Seiten schlechten Spiel.“

Eine Analyse, die Eber-Coach Timi Tepedelen seufzend, aber uneingeschränkt teilte: „Momentan ist es einfach schwierig. Personell und mental. Die Jungs haben eine brutale Blockade im Kopf und Angst, Fehler zu machen.“ Bei zusätzlich drei verletzungsbedingten Wechseln – Tepedelen, Kapitän Maxi Volk und der Torschütze zum 1:1 (44.), Simon Wiener – wisse man auch nicht mehr, wie man reagieren soll. „Die letzten Wochen haben wir ja gut gespielt, aber nicht gepunktet“, so Tepedelen, „heute haben wir aber nicht einmal spielerisch überzeugt, gerade über die Außen war das sehr mager.“ Egal wie: Am morgigen Mittwoch dürfe man sich in Hohenlinden nicht noch tiefer runterziehen lassen. (bj)

TSV Ebersberg: Schmidmaier, Sev.+St. Niedermaier, Grünwald, Wiener, L. Volkmann, Wieser, Schaller, Tepedelen, Volk, Ertl; D. Volkmann, Giglinger, Weiser, Golubenko, A. Niedermaier, lüngen. – Forstinning II: Mader, Gasser, Pradl, Hensel, V. Baer, Zollner, Owczarek, J+K Dirscherl, Böhm, Brummer; Ehlich, Eisenreich, Grasser, Heindl, M. Baer.

Das Spiel am Ostermontag

VfB Forstinning II – TSV Oberpframmern 0:1

„Es war eine verdiente Niederlage. Mit Kampfgeist und Zweikampfstärke haben sie es uns sehr schwer gemacht“, fasste der Trainer die 0:1-Pleite zusammen. Den Treffer des Tages erzielte Oberpframmerns Florian Köster nach einer Hereingabe von der rechten Seite. „Da haben wir auf der Außenbahn geschlafen. Dann war der Gegentreffer nicht mehr aufzuhalten“, so Stiegler. In der Folge erhöhte der VfB zwar den Druck, kreierte aber keine zwingenden Torchancen. Da der TSVO einige gute Möglichkeiten ausließ, blieb es beim 0:1. „Es braucht jetzt schon fast ein Wunder, aber wir geben natürlich nicht auf“, sagte Stiegler mit Blick auf die Tabelle. Der Rückstand auf den ersten Relegationsplatz könnte morgen weiter anwachsen. (fhg)

VfB II: Mader, St. Grasser, Pradl, Hensel, Baer, Brummer, Aynaci, Owczarek, J. + K. Dirscherl, Kamm; Ehlich, M. Grasser. – TSVO: Huber, M. + F. Niedermaier, Lechner, Kotter, E. + T. Lutz, Esterl, Pommer, Kronester, Köster; Leidl, Fürst.