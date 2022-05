TSV Oberpframmern: Kein Derby für schwache Nerven

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Im Clinch mit einer Grafinger Übermacht: Pframmerns Benedikt Fürst (l.) setzt sich gegen Luis Ladner und Kilian Hilger durch. © christian Riedel

Pframmerns verletztem Kapitän Michael Huber war wenige Minuten nach dem Schlusspfiff im Derby gegen den TSV Grafing die Aufregung anzumerken.

Oberpframmern – „Wir haben es mal wieder unnötig spannend gemacht.“ Denn obwohl es zur Halbzeit bereits 3:0 für die Gastgeber stand und die Partie gelaufen schien, mutierte die Schlussphase des Duelles der beiden Abstiegskonkurrenten zum Krimi.

Vor allen Dingen die letzten zehn Minuten waren nichts für schwache Nerven – hüben wie drüben.

Pframmerns stürmender Abteilungsleiter Benedikt Fürst hatte wieder einmal bewiesen, dass man auch ohne viel Training Tore schießen kann. Nach acht Minuten stand es 1:0 für Pframmern, und Grafings Coach Alexander Salem beklagte die Unaufmerksamkeit seiner Hintermannschaft. Vor der Halbzeit sollte er zwei weitere Male Grund dazu bekommen. Auslöser dafür war jeweils Felix Kronester. Bei zwei Szenen, in denen Grafings Keeper Konstantin Lanzl nicht den sichersten Eindruck machte, war der Pframmerner zur Stelle (32./38.).

„Mit 0:3 in die Kabine zu gehen, ist nicht besonders schön“, schilderte Salem die Gefühlslage der Gäste. Verloren gaben sie die Partie, die Pframmern nach den Worten ihres Sprechers „ganz entspannt“ angehen ließ, jedoch nicht. „Volles Risiko“, gab Trainer Salem als Devise aus, und „das haben die Jungs gut gemacht“.

Mathias Esterl brachte mit seinem Lupfer über Pframmerns Schlussmann Ludwig Huber zum 3:1 (72.) die Nerven der Gastgeber ins Flattern. „Wir haben den Kopf verloren“, konstatierte Michael Huber, „kaum bekommen wir ein Gegentor, wissen wir nicht mehr, wie man Fußball spielt“.

Die komfortable Führung war nicht nur dahin, Grafing ließ sie weiter schrumpfen. Diesmal war es der Keeper der Gastgeber, der daneben griff und so das 3:2 ermöglichte (78.).

Es folgten die letzten zehn Minuten, in der die gut 100 Zuschauer zwischen Bibbern und Bangen hin und her gerissen wurden – je nach Vereinsvorliebe. „Für die Fans war das starker Tobak“, schnaufte Michael Huber aufatmend durch, als der Schlusspfiff ertönte. „Für uns war das ein extrem wichtiges Spiel, bei dem wir nicht punkten konnten“, so Grafings Trainer Salem. „Zwei, drei Mal lassen wir ihnen zu viel Platz, und das nutzen sie clever aus. Aber kein Vorwurf ans Team. Ein 3:3 wäre gerecht gewesen.“ (Wolfgang Herfort)

Oberpframmern: Ludwig Huber, Mathias + Florian Niedermaier, Lechner, Tobias + Emanuel Lutz, Kotter, Esterl, Pommer, Felix Kronester, Fürst – Leidl, Max. Roettinger, Georg Huber, Wagner, Krötz.

Grafing: Lanzl, Nothegger, Leißner, Kilian + Bernhard Hilger, Bauer, Huber, Geissler, Harttung, Keller, Ladner – Jannasch, Kippes, Visnjic, Esterl, Richter, Rüger.