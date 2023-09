Kreisliga 3: Pframmerns letztes Aufgebot hält Zorneding nicht stand – ATSV unterliegt Phönix

Obacht, mein TSV marschiert los! Zornedings Coach Sascha Bergmann verbuchte den ersten Saisonsieg. Foto: christian riedel © christian riedel

Der TSV Oberpframmern gerät im Landkreisderby gegen den TSV Zorneding unter die Räder. Pressesprecher Michael Huber fand deutliche Worte.

Oberpframmern – „Man kann verlieren und man kann verlieren.“ Mit dieser schon beinahe philosophischen Erklärung beschrieb Oberpframmerns Pressesprecher Michael Huber die deutliche 1:4-Niederlage im Landkreisderby gegen den TSV Zorneding. Aus dieser Aussage geht schon hervor, dass Huber eher die zweite Variante meinte.

„Wir haben uns nicht richtig gewehrt, die Grundtugenden Zweikampf- und Laufbereitschaft haben gefehlt. Es war in jeder Hinsicht zu wenig.“ Und gleichzeitig lobte der erfahrene Akteur auch die Leistung des Kontrahenten. „Zorneding hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Die Außenspieler sind zum Beispiel auch bis zur 90. Minute jedem Ball bis zur Linie nachgerannt.“

Matthias Schuster bringt Zorneding in Führung

Michael Huber fand also die eigentlich bei den Pframmerner Kickern liegenden Positivfaktoren beim Gegner wieder. „Zorneding hat verdient gewonnen. Punkt. Aus.“ Nur für die ersten Spielminuten hatte Huber noch ein Lob für die eigene Mannschaft übrig. In dieser frühen Phase verpasste Stefan Lechner zweimal die mögliche Führung.

„Doch das war dann gleich vorbei, wir haben uns dann irgendwie verloren.“ Und der Gast brachte die Heimelf dann immer wieder mit weiten Diagonalpässen in Schwierigkeiten. Der TSV Oberfprammern fand einfach kein Mittel dagegen.

Die Führung für den TSV Zorneding war folgerichtig, Matthias Schuster traf nach Vorarbeit von Cristian Hartinger und Michael Stadler zum 0:1 (13.). „Nach vorne ist bei uns dann nicht viel gegangen“, musste sich Michael Huber eingestehen.

TSV Zorneding: Julian Kolbe markiert den 4:1-Endstand

Nach einer Stunde Spielzeit folgte der nächste folgenschwere und situative Tiefschlaf der Heimelf. „Viel zu leicht“ kombinierte sich Zorneding durch das Mittelfeld, den Steckpass in die Spitze verwertete Sascha Pollich zum 0:2 (60.).

Beim 0:3 verwertete Janek Kaiser einen Flankenball (73.), die Entscheidung schien damit gefallen. Die aufkeimende Hoffnung nach dem glücklichen Treffer zum 1:3 nach einem abgefälschten Schuss von Stefan Lechner (76.) zerstob schnell.

Prompt kassierte Oberpframmern das 1:4 durch Julian Kolbe (80.). Der Endstand. „Bei uns läuft personell wirklich das allerletzte Aufgebot auf im Moment,“ entschuldigte Huber die mäßige Vorstellung und hofft auf Besserung in den nächsten Wochen. (arl)

TSV Oberpframmern: Huber, Häsili, Leidl, Lutz, Tristl, Lechner Fl. + Spielertrainer., Probst, Oberneder, Kronester, Köster, Borutta, Schneider.

TSV Zorneding: Pohn, Ullrich, Bayer, Knöcklein, Lentner, Ziepl, Hartinger, Kolbe, Schuster, Stadler, Kasper, Grillmayer, Kaiser, Höger, Pollich, Tieking.

Im Jubelmodus Stecker gezogen: Kirchseeon kassiert Niederlage gegen Phönix Schleißheim

Kirchseeon – Günther Lehner sah sich in seiner Vorab-Einschätzung des Gegners bestätigt: „Eine ausgebuffte, erfahrene Truppe“ hatte er erwartet. Und Phönix hielt sich an diese „Vorgabe“. „Hat mir gut gefallen, wie die gespielt und den Ball laufen gelassen haben“, zollte der ATSV-Trainer den Münchnern nach der 1:3-Heimniederlage Respekt. Phönix hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, nach dem Seitenwechsel wurde die Partie offener.

„Da wäre ein Unentschieden durchaus möglich gewesen“, so Lehner dessen Kirchseeoner nach einem Standard und mehrmaligen Abblocken des Balles das 0:1 gefangen hatten (52.). „Wir hatten mehrere gute Möglichkeiten“, sagte Lehner. Die Bestätigung dafür war das 1:1 durch Stefan Koch (73.). Doch während die Gastgeber noch im Jubelmodus schwelgten, ging auf Phönix-Seite vom Anstoß weg die Post ab. Nach drei, vier Ballkontakten tauchten die Münchner vor dem ATSV-Gehäuse auf und trafen zum 2:1 (74.).

„Das war der Todesstoß“, meinte Lehner kopfschüttelnd. Als ein langer Ball in den ATSV-Strafraum segelte und Phönix in der Nachspielzeit das 3:1 erzielte (90.+6) waren die Punkte verloren. „Da war’s dann auch schon egal.“ (hw)

ATSV: Stemberger, L.+ A. Alberter, Koch, Koepp, Geber, Hahne, Güterman, Nowara, Bliemel, L. Roth - Basmann, R. Roth, Sewald, Krauss.