„Hätte auch Unentschieden enden können“ - SC Baldham-Vaterstetten bezwingt ATSV Kirchseeon

„Der berührt ihn doch gar nicht!“ Kirchseeons (in Schwarz, von links) Maximilian Hotz, Lukas Alberter und Kevin Geber reklamieren eine vermeintliche Schwalbe von SCBV-Angreifer Thiago Prehn. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Fast im exakten Wortlaut analysierten Baldhams Abteilungsleiter und Kirchseeons Trainer den 2:0-Sieg des Spitzenreiters beim ATSV.

Kirchseeon – „Wir waren effektiver“, bilanzierte Helmut Lämmermeier als Baldhamer Vertreter. „Der SC Baldham war die effektivere Mannschaft“, erklärte Günther Lehner und schickte gleich noch ein Lob an sein Team hinterher. „Es war ein großer Fight auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit war kein Klassenunterschied erkennbar. Ich bin nicht unzufrieden, einen Punkt hätten wir uns verdient gehabt.“

Im ersten Abschnitt zeigte der SCBV zunächst auf dem engen Kirchseeoner Kunstrasen, wer der Tabellenführer ist. „Da hatte Baldham mehr Spielanteile, war stärker“, stellte Lehner fest. Trotzdem ging es torlos in die Kabine, mit Wiederanpfiff kippte die Partie in Richtung der Hausherren. Der ATSV war nun am Drücker, verwertete aber seine Möglichkeiten nicht. Stefan Koch und Michael Hainthaler vergaben, auch einige Standards führten nicht zum Erfolg. Die beste Chance zur Führung vergab Danny Hahne in einer 1:1-Situation gegen Baldhams Schlussmann Fabio di Palma.

Man of the match? „Ein Sonderlob an di Palma“

„Ein Sonderlob an di Palma“, attestierte auch Lehner dem SCBV-Keeper entscheidende Anteile am Auswärtssieg. Denn nach den vergebenen Chancen vom ATSV schlug Baldham eiskalt zu. Von der rechten Angriffsseite fand der Ball den Weg in den Strafraum und etwas glücklich zu Thiago Prehn, der sich nicht zweimal bitten ließ (77.). Mehr noch: Baldhams Brasilianer schloss einen Konter zum 0:2-Endstand ab (84.).

„Wir haben unsere Chancen eben gemacht. Aber Kirchseeon hatte auch seine Chancen, es hätte auch Unentschieden enden können“, resümierte Lämmermeier. Nachdem der ärgste Konkurrent aus Ismaning auch noch sein Heimspiel überraschend gegen Heimstetten II in den Sand setzte, war das Wochenende für Baldham perfekt. „Das spielt uns natürlich in die Karten.“ arl

Kirchseeon: Weiß, Alberter L., Huber, Hainthaler, Koepp, Naumann, Geber, Hahne, Kormann, Bliemel, Hotz, Koch, Gütermann, Nowara, Ohlberger. Baldham: di Palma, Winzer, Olwa, Lämmermeier, Sealy, Kreissl, Toure, Prehn, Holzapfel, Rook, Sttepanek, Hild.