SC Baldham-Vaterstetten mit Respekt vor Schlusslicht - „Unsere Hausaufgaben erledigen“

Gedi Sugzda erwartet weitere drei Punkte. © leh

Sie sind wieder die Gejagten der Kreisliga 3: Die Kicker des SC Baldham-Vaterstetten haben gerade erst die Tabellenspitze zurückerobert und gehen mit breiter Brust ins Heimspiel gegen Hajduk München (Anstoß 20 Uhr).

Vaterstetten – Gegen das Schlusslicht der Liga könnten die Rollen nicht deutlicher verteilt sein. „Wir müssen trotzdem konzentriert bleiben und unsere Hausaufgaben erledigen. Unser Ziel sind drei Punkte. Wir dürfen aber nicht nachlassen. So ein Spiel ist immer gefährlich“, weiß SCBV-Trainer Gedi Sugzda. Dennoch wäre alles andere als ein Heimsieg eine Überraschung. Schließlich präsentiert sich das Sugzda-Team seit Wochen extrem stabil, die letzte Niederlage gab es Ende August. „Wir haben unser Defensivverhalten verbessert. Das ist der Schlüssel zum Erfolg“, so Sugzda.

Gegen Hajduk wird Baldhams Ersatztorhüter Fabio Di Palma in den Fokus rücken. Er ersetzt Solomon Arewa, der sich gegen Zorneding verletzt und zudem die Rote Karte gesehen hatte. „Solomon hat zum Glück nur starke Prellungen davongetragen. In etwa zwei Wochen kann er wohl wieder leicht trainieren. Wie lange er gesperrt sein wird, wissen wir noch nicht. Fabio wird ihn gut ersetzen, er ist stark genug für die Liga“, meint Sugzda. Schwer vorstellbar, dass di Palma gegen Hajduks zahnlosen Angriff (sieben Saisontore) in Bedrängnis gerät. (fhg)