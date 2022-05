SV Hohenlinden: Zufrieden mit der knappen Niederlage

Teilen

Der SV Hohenlinden (blaues Trikot) fuhr mit dem letzten Aufgebot zum FC Rot-Weiß Oberföhring. © Christian Riedel

Noch in einem sehr erträglichen Rahmen bewegte sich die Niederlage des als Absteiger bereits feststehenden SV Hohenlinden beim FC Rot-Weiß Oberföhring.

Hohenlinden – Exakt ausgedrückt sogar im knappsten aller möglichen – mit einem 0:1 trat der SVH die Heimreise an.

Mit einem Rumpfkader und gerade einmal zwölf Namen auf dem Spielberichtsbogen inklusive Robert Jovanovic bestritt Hohenlinden die Partie und kassiert zudem gleich in der zweiten Spielminute das 0:1. Marcel Gessler schien irgendeinen geheimnisvollen Effetmacher in seinen Schuhen zu besitzen, dermaßen krumm und unhaltbar kam sein Schuss daher. „Eine ganz komische Flugbahn“, bemerkte auch Hohenlindens Kapitän Max Baum. Doch in der Folgezeit hielt der Gast weiteren Schaden fern, auch dank des kurzfristig für den erkrankten Stammtorhüter Valentin Katterloher ins Tor gerückten Florian Roß. „Er hat einige Dinger rausgetan.“

Das Lob vom Kapitän ging also an seinen Schlussmann, in der Offensive fehlte den Gästen leider immer wieder „der letzte Pass nach einigen Kombinationen“. Dabei hätte der SVH nur zu gerne etwas Zählbares mitgenommen. „Das wäre auch möglich gewesen“, so Baum, dessen Enttäuschung sich in Grenzen hielt. Denn die Leistung an diesem Tag passte: „Wir waren jedenfalls zufrieden.“ (Christian Scharl)

SV Hohenlinden: Florian Roß, Bauer, Lihl, Ittlinger, Maier, Stefan + Robert Ficklscherer, Maximilian + Ludwig Baum, Königsmark, Prünster, Jovanovic.