Kreisliga 3: Punkteteilung in Ebersberg - Oberpframmern gewinnt in Unterzahl

Von: Wolfgang Herfort

Laufduell auf Augenhöhe: Ebersberg (Florian Obermair/re.) und Anzing (Peter Rauch) trennten sich remis. © SRO Ebersberg

In der Kreisliga 3 war dieses Wochenende von Fehlentscheidung bis Dreierpack einiges geboten. Während in Ebersberg die Punkte geteilt wurden, konnten Oberpframmern und Hajduk Siege einfahren.

Noch bis weit nach dem Abpfiff standen Ebersbergs Coach Timur Tepedelen und David Darmoro, Teil des Anzinger Trainerteams, zusammen und einigten sich in der gemeinsamen Analyse auf ein „gerechtes Unentschieden“. In einer taktisch geprägten Partie auf Augenhöhe, in der sich beide Mannschaften nur wenige Chancen erspielten, gab der Schiedsrichter kurz vor der Halbzeitpause ein unglückliches Bild ab, als er nach einer Pressballsituation auf Elfmeter für die Gastgeber entschied.

TSV Ebersberg gegen SV Anzing: „Gerechtes Unentschieden“ nach Fehlentscheidung

Beide Seiten waren sich später einig, dass es sich um eine klare Fehlentscheidung gehandelt hatte, dennoch blieb der Entschluss bestehen. Moritz Eglseder (39.) nutzte die Chance und brachte den TSV in Front. „Das war natürlich sehr unglücklich für uns. Aber gut, so etwas gleicht sich im Laufe einer Saison schon wieder aus“, nahm es Christian Rauch, der ebenfalls zum Anzinger Trainerteam zählt, locker.

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gäste aus Anzing, die seit Beginn der Saison als Spielgemeinschaft mit dem FC Parsdorf an den Start gehen, ihre Bemühungen um den Ausgleich. Nach einem gewonnen Kopfballduell nahm SVA-Spielertrainer Christian Rickhoff (52.) den Ball mit und traf zum Ausgleich.

„Das war hochverdient. In der Schlussphase waren wir vielleicht etwas näher dran am Siegtreffer. Wir hatten viele gefährliche Standardsituationen, aber uns fehlte ein bisschen das Glück“, so Rauch. „Wir können aber gut mit dem Punkt leben. Wir gehen gestärkt in die nächsten Wochen“, zog er ein positives Fazit zum Saisonstart. Aufgrund der Punkteteilung bleiben der TSV und der SVA Tabellennachbarn. Beide Teams rangieren dort nach vier Spielen im oberen Drittel. (Florian Hennig)

Ebersberg: Pohl, Grünwald, Häusgen, Schaller, Obermair, Münch, Volk, Eglseder, Niedermaier, Hoppe, Sabatier - Winkler, Markio, Volkmann, Kisungu.

Anzing: F. Huber, Stadler, Rauch, Rickhoff, A. Blumberg, Geßner, Thul, K. Blumberg, A. Huber, Bender, Schuster - Behr, Niederreiter, Schmid.

FC Phönix München gegen TSV Oberpframmern: Sieg trotz Platzverweis

Ob es sich bemerkbar gemacht habe, dass Spielertrainer Manu Lutz aus dem Urlaub zurück sei, wurde Oberpframmerns Sprecher Michael Huber nach dem umkämpften Kreisliga-Spiel in München gefragt: „Ja, laut war’s auf dem Platz. Aber scheinbar brauchen wir das.“ Lutz dirigierte seine TSVO-Truppe jedenfalls zum zweiten Dreier der Saison. Mit einer sehr soliden Leistung, wie Huber befand. Bis zur 75. Minute sei man die klar bessere Mannschaft gewesen. Zweikämpfe und Laufwege „waren klar besser als zuletzt“.

Wieder einmal trumpfte Pframmerns Stefan Lechner auf. Diesmal nicht als Vollstrecker, sondern als Vorlagengeber für Daniel Esterl, der das 1:0 für die Gäste besorgte (30.). Während man hinten absolut nichts anbrennen ließ, schraubte Florian Lechner den Zwischenstand auf 2:0 (60.). „Ich hätte das 3:0 machen müssen“, gestand Michael Huber, doch anstatt selber abzuschließen, als er den Phönix-Keeper aussteigen hatte lassen, passte er zurück, wo der mitgelaufene Münchner Verteidiger klären konnte.

Mit zunehmender Spielzeit machte sich vor allem auf Pframmerner Seite die Hitze bemerkbar. „Uns ist der Dampf ausgegangen“, gestand Michael Huber ein. In dieser Phase „müssen wir uns bei Lucki Huber bedanken. Der hat gleich vier Hundertprozentige rausgetaucht.“

Bei einem Rettungsversuch langte der Pframmerner Keeper vor der Strafraumkante allerdings etwas zu entschlossen hin, sodass der Münchner Gegner im wahrsten Sinn des Wortes aus den Latschen kippte. Die absehbare Folge: Rot (80.) und damit Unterzahl für die Gäste vom TSVO. Stefan Lechner ging zwischen die Pfosten, und mit „viel Einsatz und a bisserl Glück“, so Sprecher Michael Huber, brachte Pframmern das 2:1 letztlich erfolgreich über die Zeit. (Wolfgang Herfort)

Oberpframmern: L. Huber, T. Leidl, Probst, T. Lutz, Tristl, Flo. Lechner, Em. Lutz, Esterl, St. Lechner, Fe. Kronester, Köster - M. Huber, Oberneder, Schneider.

N.K. Hajduk gegen ATSV Kirchseeon: Dreierpack für Hajduk-Stürmer

„Tolles Wetter, ein schöner Platz und leider ein rabenschwarzer Tag von uns.“ So fasste ATSV-Coach Günther Lehner das Gastspiel bei den Münchner Bosniern zusammen. Sein Matchplan, möglichst lange ohne Gegentor zu bleiben, war bereits nach vier Minuten dahin. Hajduks erste Ecke wurde zwar abgewehrt, doch der Ball landete bei Dorde Jovic, der aus 16 Metern abzog – das 1:0. „Ich habe gewusst, dass der stark ist und meine Mannschaft vor der Nummer 7 gewarnt“, erklärte Lehner. „Aber scheinbar hat mir niemand zugehört.“

Denn wieder war es Jovic, der einen N.K.-Pass durch die Abwehr aufnahm und ATSV-Keeper Kilian Stemberger im Duell Eins-gegen-Eins keine Chance ließ – 2:0 (15.). „Da hat sich schon abgezeichnet, dass es so ein Tag ist, an dem nichts geht“, klagte der Kirchseeoner Trainer. Mit seiner Umstellung, Tobias Rehm gegen den Hajduk-Torjäger zu stellen, wurde es zwar ausgeglichener, aber die ATSV-Bemühungen blieben zu halbherzig.

Kirchseeon bemühte sich in der zweiten Halbzeit noch um Schadensbegrenzung, doch ein „katastrophaler Abspielfehler“, so Lehner, machte für Dorde Jovic den Weg zum 3:0 (61.) frei. „Wir haben es ihm zu einfach gemacht, nicht entschlossen genug verteidigt“, klagte Günther Lehner, der zudem noch zuschauen musste, wie Maxi Hotz und Riccardo Roth alleine vor dem gegnerischen Keeper vergaben. Lehner: „Am Sonntag gehe ich erst einmal Golfen. Ich brauche Abstand vom Fußball.“ (Wolfgang Herfort)

Kirchseeon: Stemberger, Daniel Alberter, Huber, Rehm, Koepp, Geber, Hahne, Güterman, Nowara, R. + L. Roth - Wittmann, Basmann, Hotz, Sewald, Mayer, Krauss.