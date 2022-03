Kreisliga: TSV Emmering avanciert zum Favoritenschreck

Von: Wolfgang Herfort

Der TSV Emmering hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. © Kurt Kletter

Vollgas voraus. Mit diesem Motto dürften die Emmeringer Kreisliga-Fußballer von Trainer Christian Kramlinger in die Partie gegen den SV Söllhuben gegangen sein.

Emmering – In beiden Halbzeiten legten die Gastgeber kurz nach dem Anpfiff einen Großteil des Grundstocks für den 2:1-Sieg über den deutlich vor ihnen in der Tabelle platzierten SVS.

Keine drei Minuten waren gespielt, als die rund 120 Emmeringer das Pfarrbachstadion erstmals in Jubelstimmung versetzten. Christian Breu hatte die Grün-Weißen in Führung geschossen.

Beim Beginn des zweiten Abschnitts waren die Emmeringer noch fixer unterwegs. Diesmal dauerte es knapp zwei Minuten, ehe der zweite Emmeringer Treffer gelang. Michael Niedermaier brachte die Fangemeinde zum Tanzen – 2:1 (47.).

Zwischenzeitlich hatte Ludwig Furtner die Söllhubener Gäste davon träumen lassen, in der Tabelle weiter vorne mitmischen zu können (28.). Für Söllhuben, das als Tabellenvierter in die Partie gegangen war, geht die schwarze Serie weiter. Es war bereits die vierte Niederlage in Folge.

Hätte es noch einer Bestätigung gebraucht, dass Coach Kramlinger den Emmeringer Express auf neue Erfolgsschienen gesetzt hat, dann war das der Beweis. „Drei Punkte sind drei Punkte, auch wenn’s Spiel nichts besonders war“, so Emmerings Sprecher Manuel Sedlmaier. Sein Emmering spielt derzeit das Zünglein an der Waage der Kreisliga-1-Spitze. Den Tabellenführer TuS Prien zuletzt vom Thron geholt (2:0) und nun den Ambitionen des SV Söllhuben einen herben Dämpfer versetzt; Kramlinger und Co mausern sich zum Schrecken für die Spitzenmannschaften. (Wolfgang Herfort)

Emmering: Kleinguetl, Böhm, Jo. Niedermaier, Maier, Gressierer, Wimmer, Christian Breu, Voglsinger, Mi. Niedermaier, Leykam, Chris Kirchlechner – Ametsbichler, Tuscher, Beil, Chris. Niedermaier, A. Kirchlechner.