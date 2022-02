TSV Grafing: Glücksgefühl trotz Abstiegsgefahr

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Der TSV Grafing will schnell aus dem Tabellenkeller kommen. © Christian Riedel

Es gab Zeiten, da wären die Alarmglocken beim TSV Grafing nicht mehr stillgestanden. Seit dem letzten Sieg, den Coach Alexander Salem und seine Schützlinge einfuhren, ist es lange her.

Grafing –Wobei die verfrühte Winterpause keine Schuld trägt. Es war Ende September, als letztmals ein Dreier eingefahren wurde. Dem 3:0 über Pframmern folgte eine Phase der Niederlagen. Sechs Stück, um genau zu sein.

Doch, oh Wunder, von Hektik, Aufregung oder gar einem Trainerwechsel keine Spur. Keine Zu- oder Abgänge. „Wir sind zufrieden mit dem Kader, so wie er ist“, versichert Jürgen Daser, Technischer Leiter der Grafinger Kicker: „Wir sind auch nicht auf der Suche gewesen.“

TSV Grafing: Langzeitverletzte kehren zurück

Man vertraue darauf, dass die Mannschaft dort anknüpft, wo sie vor dem 26. September aufgehört hatte. Denn in der Anfangsphase der Saison zählten die Grafinger für eine kurze Zeit sogar zu den Aufstiegskandidaten. „Nach dem guten Start folgte ein Durchhänger“, nannte Daser den Absturz in die untere Tabellenregion. Als Neunter ist man vor dem Re-Start „gut dabei“ und „sicher nicht in Abstiegsgefahr“. Wobei Daser die Gefahr sieht, dass Entscheidungen nicht unbedingt auf dem Platz fallen werden. „Geht das mit Corona so weiter und der Verband zieht das mit der 2G-Regelung durch, dann wird das Sportgericht viel zu tun bekommen.“

Dass Daser die personelle Lage entspannt sieht, hat zum einen mit dem großen Grafinger Kader zu tun, der es möglich macht, drei Teams in den Punktspielbetrieb zu schicken. Außerdem sind die Langzeitverletzten Quirin Kreitmaier und Luis Ladner wieder einsatzbereit. „Und dann haben wir auch noch unsere junge A-Jugend in der Hinterhand, die aushelfen könnte.“ Dass es soweit kommt, glaubt der Technische Leiter nicht. Auch nicht, etwas in Sachen Struktur oder System zu ändern. Vielmehr schwärmt Daser davon, „wie schön es ist zu sehen, wie die Jungen Fortschritte machen“. Gelingt es, zum Punktspielstart an die frühen Erfolge der Saison anzuknüpfen, steht dem Grafinger Glücksgefühl nichts im Wege. Zumal der Gegner am 6. März SV Hohenlinden heißt – das abgeschlagene, sieglose Schlusslicht, das in den 15 Partien bislang nur zwei Punkte sammelte. (Wolfgang herfort)

Vorbereitungsspiele

Sa., 5. Feb.: Gegner offen; Sa., 12. Feb., TSV Emmering (16 Uhr); Sa., 19. Feb., SV DJK Taufkirchen (15 Uhr); Sa., 26. Feb., ASV Glonn (14.30 Uhr). Alle Spiele in Grafing.