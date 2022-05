VfB Forstinning II: Ein Fünkchen Hoffnung nach Kantersieg

Forstinnings Philip Owczarek (Mitte) wird von den Anzingern Bastian Reuel (l.) und Tim Lehrmann (r.) gestoppt. © sro

„Wir leben noch!“ Diese Feststellung mit mindestens fünf Ausrufezeichen kommt von Forstinnings Trainer Michael Stiegler nach dem 4:1-Derbysieg über den SV Anzing.

Forstinning – Die Gäste erspielten sich im ersten Durchgang Feldvorteile und die Führung, doch in der zweiten Hälfte brannte Forstinnings Zweite nach den Worten von Stiegler ein wahres „Offensivfeuerwerk“ ab und drehte die Kreisliga-Partie. Zwar bleibt die Lage für die Forstinninger Reserve nach wie vor schwierig, doch die Hoffnung ist zurück. Dagegen dürfte für den SV Anzing der Aufstiegszug mit der dritten Niederlage in Folge ohne eigenen Einstieg abgefahren sein.

Mit einigen Offensivoptionen auf der Bank und einer Viererkette startete Forstinning II in das B12-Derby, musste aber in der 30. Minute das 0:1 hinnehmen. VfB-Keeper Christian Mader klärte im Herauslaufen mit dem Fuß, doch anschließend bewies Marius Keller viel Übersicht und Gefühl und brachte das Spielgerät aus über 30 Metern Distanz über die VfB-Abwehr hinweg ins Netz zum 0:1. Die Ausgleichschance von Kilian Dirscherl klatschte dagegen an den Pfosten des Anzinger Tores.

Doch im zweiten Durchgang erzwang Forstinning II mit einer nun offensiveren Ausrichtung und der Umstellung auf eine Dreierkette innerhalb von 13 Minuten die Entscheidung. Vor dem Ausgleich wirkten zwei Anzinger bei einem Einwurf nicht ganz wach, ließen Einwechselakteur Jonas Dirscherl ziehen, dessen Hereingabe dann Mario Schmidt mit seinem ersten Punktspieltreffer für den VfB ins Anzinger Netz setzte (51.). Und dann durften die VfBler im Minutentakt jubeln. Stefan Zollern köpfte eine Flanke von Florian Brummer zum 2:1 ein (61.), Jonas Dirscherl nutzte einen perfekten Steckpass von Sebastian Ehlich zum 3:1 (62.) und Julian Böhm schlenzte zum sehenswerten 4:1 ins lange Eck (64.). „Den Schwung müssen wir jetzt mitnehmen, auch wenn es in Kirchseeon nächste Woche sehr schwer wird“, sagt Stiegler und hofft auf eine Konservierung der augenblicklichen Form. (Christian Scharl)

VfB Forstinning II: Mader, Grasser St. + M., Pradl, Hensel, Baer V. + M., Brummer, Owczarek, Dirscherl K. + J., Böhm, Schmidt, Zollner, Kistler L., Ehlich.

SV Anzing: Erden, Muck, Behr, Schmid, Stadler, Rickhoff, Blumberg, Keller, Lehrmann, Reuel, Meier, Niederreiter.