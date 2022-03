„Es geht in die richtige Richtung“ - Lämmermeier vor dem Auswärtsspiel des SCBVs in Langengeisling

Baldham-Vaterstetten ist in Topform vor dem Spiel in Langengeisling © stefan Rossmann

Die SCBV-Fußballer wollen ihren Erfolgslauf in Langengeisling fortsetzen. In der Rückrunde sprangen aus den letzten drei Spielen drei Siege für Baldham heraus.

Vaterstetten – Seit die Bezirksliga Ost vor zwei Wochen ihren Betrieb wieder aufgenommen hat, mausert sich der SC Baldham-Vaterstetten zum großen Klettermax. Mit neun Zählern aus den ersten drei Partien und obendrein einem grundsoliden Torverhältnis von 7:3, konnte sich der SCBV in Windeseile vom letzten Tabellenplatz lösen, sechsmal den Felshammer ansetzen und diesen aktuell bei Rang neun einbohren. Über weiteren Höhengewinn entscheidet nun das Gastspiel beim FC Langengeisling am Samstag um 15 Uhr.

„Es geht in die richtige Richtung“, analysiert Helmut Lämmermeier nüchtern den Fortschritt der Baldhamer Aufstiegsroute, die der SCBV-Abteilungsleiter durch den Trainerwechsel im Winter mit initiiert hat. „Qualitativ, wie die Mannschaft agiert und sich jeweils auf drei unterschiedliche Gegner eingestellt hat, habe ich in diesen drei Spielen eine klare Entwicklung gesehen. Gedi Sugzda macht da eine ausgezeichnete Arbeit und setzt an den richtigen Stellen an.“

„Scheinbar haben die Jungs eine starke Hand gebraucht“ - Lämmermeier über seinen Coach

Der erfahrene Fußballlehrer aus Litauen scheint in der Defensivarbeit nicht nur taktisch eine neue Verschlusssicherung eingebaut, sondern allgemein das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten frisch geölt zu haben. „Scheinbar haben die Jungs eine starke Hand gebraucht, und Gedis Autorität ist bei seiner jahrelangen Erfahrung in der Bayernliga und Nationalmannschaft unbestritten“, sagt Lämmermeier. „Er muss niemandem beweisen, wer er ist und konnte der Mannschaft so immer mehr Selbstvertrauen geben.“

Fehlschläge mit dem derzeit so furios funktionierenden Baldhamer Felsenhammer seien dennoch eingeplant. „Ja, es läuft momentan. Aber wir stehen noch auf wackeligen Beinen und es gibt noch viel zu verbessern.“ Trotz veränderter Tabellenkonstellation sowie einem durchwachsenen Auftakt, sieht Lämmermeier Langengeisling in der klaren Favoritenrolle. „Sie haben zuletzt vielleicht nicht glücklich agiert, sind aber ganz lange Zeit vor uns gestanden.“ (Julian Betzl)