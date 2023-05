Relegationsstrich im Nacken – Forstinning vor Abstiegskracher gegen ASV: „Wir müssen jetzt punkten“

Zweikampferfolge in der gegnerischen Box wären für Forstinnings Spielführer Korbinian Hollerieth (rot) und den VfB ein erster Schritt zum Tor- und Punkterfolg. Stefan Rossmann © SRO EBERSBERG

Abstiegskampf in der Landesliga Südost: Der VfB Forstinning muss beim ASV Dachau antreten. Coric nimmt die Mannschaft in die Pflicht.

Forstinning – „Den Druck haben wir selber zu verantworten.“ Keine Ausflüchte sucht Forstinnings Trainer Ivica Coric vor dem vielleicht entscheidenden Abstiegsduell beim ASV Dachau am Samstag um 13 Uhr im Sepp-Helfer-Stadion an der Gröbenrieder Straße. In den letzten Wochen blieb der VfB weitgehend glück- und punktlos und rutschte in der Landesliga-Tabelle auf den 13. Rang ab. Der Relegationsstrich befindet sich genau darunter, einen schmalen Zähler ist der VfB noch davon entfernt.

„Wir müssen jetzt punkten, es gibt immer weniger Möglichkeiten.“ Coric missfällt dabei auch die Reaktion auf die mit 2:3 verlorene Partie gegen den FC Unterföhring am letzten Spieltag. Forstinning hatte sich nach einer schwachen ersten Hälfte und einem 0:2-Rückstand zurück gekämpft und zum 2:2 egalisiert. Und dann trotz eigener Chancen auf das 3:2 in der Nachspielzeit noch den Knock-out kassiert.

VfB Forstinning zu Gast beim ASV Dachau – Coric fordert: „Wir müssen wach sein und einiges besser machen“

„Es hilft nichts, sich mit der Leistung in der zweiten Halbzeit zu begnügen. Am Ende des Tages ist es egal, wie das Spiel gelaufen ist. Es zählen die Punkte.“ Letztlich ist Fußball ein Ergebnissport, und diese Ergebnisse lieferte der VfB in den letzten Wochen nicht. Die Kürnoten für die zweite Halbzeit verpuffen. Und dieser gewissen Selbstzufriedenheit über die zweite Halbzeit möchte Coric entgegen wirken. „Jetzt sind andere Tugenden gefragt. Wir müssen wach sein und einiges besser machen.“

Noch misslicher als beim VfB stellt sich die Lage für den Kontrahenten aus Dachau dar. Mit 34 Zählern befindet sich der ASV auf dem 16. Tabellenrang und kann die direkten Nichtabstiegsränge kaum mehr erreichen. Selbst ein Relegationsplatz ist noch keine ausgemachte Sache, der SE Freising sitzt den Dachauern im Nacken. Aber die Mannschaft von Trainer Manuel Haupt kämpft. Bei der jüngsten Partie in Holzkirchen erreichte der ASV nach einem 0:3-Rückstand noch ein Remis, davor hatte ein 3:0-Sieg im direkten Duell mit Freising für neue Hoffnung gesorgt.

Abstiegskampf in der Landesliga Südost trotz bester Defensive für den VfB Forstinning

Forstinning steht nun also unter Punktedruck. „Das habe ich schon vor sechs Wochen gesagt, dass es schwierig wird.“ Coric Warnungen zum Trotz blieben die Erträge überschaubar mit einigen Punktgewinnen bei torlosen Partien. Beim ASV Dachau soll mit einer konzentrierten, auch klugen Vorstellung der Erfolg zurückkehren. Um damit auch ein Kuriosum zu vermeiden: Trotz der besten Ligaabwehr droht der erstmalige Sturz in die Relegationsränge – kurz vor dem Saisonschluss. (arl)