VfB Forstinning erwartet schwieriges Heimspiel - „Schwaig ist besser als sie stehen“

Gemeinsam gegen die Torflaute. Seit 220 Landesliga-Minuten wartet der VfB Forstinning auf Saisontor Nummer 21, nur Schlusslicht Brunnthal weist aktuell eine schwächere Torausbeute aus. Foto: christian riedel © christian riedel

Zum Abschluss der Vorrunde empfängt der VfB Forstinning in der Fußball Landesliga Südost am Freitagabend den FC Sportfreunde Schwaig zum Nachbarschaftsduell zwischen dem Ebersberger und dem Erdinger Landkreis.

Forstinning – Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Forstinninger Sportpark. Beide Vereine sind in vergleichsweise mittelgroßen Gemeinden beheimatet, stellen aber jeweils den ligahöchsten Vertreter des Kreises bei den Herrenfußballern. Etwas aus dem Tritt geraten ist der VfB Forstinning mit den zwei erlittenen Niederlagen zuletzt gegen den ASV Dachau und beim TSV Grünwald.

Doch dies bedeutet keinen Beinbruch für den nach wie vor äußerst passabel platzierten Aufsteiger, der auch in diesen Spielen nicht komplett enttäuschte, aber offensiv zu harmlos agierte. „Wir müssen gegen Schwaig versuchen, im Gegensatz zum Gründwald-Spiel das Tor zu treffen“, weiß Abteilungsleiter Thomas Herndl um das VfB-Manko.

VfB Forstinning erwartet starke FC SF Schwaig

In den nun vier aufeinander folgenden Heimspielen möchte sich der VfB im heimischen Sportpark einen weiteren Punktevorrat gegenüber den Abstiegsrängen zulegen, wobei die Aufgabe gegen Schwaig nur auf dem Papier leicht erscheinen mag. „Schwaig ist besser als sie stehen. Und das Spiel gegen Holzkirchen wird ihnen einen Push gegeben haben.“

Der Forstinninger Kontrahent durchlief in den letzten Jahren einen ähnlichen Aufstieg wie der VfB. 2013/14 kickten die Sportfreunde noch in der A-Klasse, 2021 erfolgte der erstmalige Aufstieg in die Landesliga. Schwaigs Abteilungsleiter Wolfgang Lang wollte im Vorgespräch für die mit Spannung erwartete Begegnung eigentlich keine Fußballfloskeln bemühen, doch komplett gelang ihm dies nicht: „Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Das zweite Jahr ist schwerer als das erste.“

FC SF Schwaig will beim VfB Forstinning nachlegen

Mit der Aufstiegseuphorie belegte Schwaig in der Vorsaison den dritten Rang in der Endtabelle, in diesem Spieljahr läuft der Ball weniger rund mit dem augenblicklichen Abstiegsrang in einem allerdings nach wie vor extrem eng beieinander liegenden Feld. Bei der Ursachenforschung zeigt sich der FC-Funktionär auch etwas ratlos. „Aber wir versuchen, weiterhin konzentriert zu arbeiten und die Dinge besser zu machen.“

Dies gelang bereits zuletzt mit dem 4:2-Sieg über Holzkirchen. „Und jetzt hoffen wir, in Forstinning nachzulegen.“ Den Nachsatz, dass Gastgeber Forstinning doch bereits genug Punkte auf seinem Konto hätte, begleitet Lang mit einem vernehmbaren Schmunzeln. (arl)