FC Garmisch nicht wiederzuerkennen: „Vorne fehlt die Effizienz und hinten sind wir zu leichtsinnig“

Von: Oliver Rabuser

Ndiaye flog in Forstinning in der Schlussphase vom Platz und wird in den kommenden Spielen fehlen. © oliver rabuser

Der FC Garmisch ist eigentlich stark in die Saison gestartet. Zurzeit läuft es aber nicht so rund beim Landesligisten nach der dritten Saisonpleite.

Forstinning – Es läuft nicht mehr beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Das 2:4 beim VfB Forstinning ist gleichbedeutend mit dem vierten sieglosen Spiel in Folge. Drei dieser Partien gingen verloren. Eine verheerende Bilanz, obwohl der Saisonstart vielversprechend war. Sportvorstand Arne Albl sprach Klartext: „Keine gute Mannschaftsleistung.“

Von dem Schwung der ersten Spieltage ist augenscheinlich wenig übrig geblieben. Florian Heringer äußerte bereits im Vorfeld so seine Bedenken, angesichts der verletzten Spieler. Der Coach sollte Recht behalten. Seine Elf offenbarte am Samstag eine regelrechte Fehlerkette. „Es fehlt an der Effizienz, und hinten sind wir ab und an zu leichtsinnig“, beschreibt Albl die Problematik.

„Wir verlieren den Ball zu häufig in der Vorwärtsbewegung.“

Die in Forstinning erlittene Flut an Gegentreffern passt eher in ein Gruselkabinett, als zu einer seriösen Landesliga-Mannschaft. Und nein, es lag keineswegs daran, dass Michael Gladiator auf der rechten Abwehrseite sein Debüt gab. Der Peißenberger konnte noch am wenigsten für das Dilemma. „Bierling und Jörg, das ist schon eine brutale Qualität“, verwies Albl auf das Fehlen zweier Abwehrstützen. Doch die Art und Weise der Gegentore lässt keine Alibis zu. „Wir verlieren den Ball zu häufig in der Vorwärtsbewegung.“

Gleich beim 0:1 deutete sich an, was den FC die gesamte Partie über beschäftigte. Die Hintermannschaft war sowohl beim öffnenden Pass nach Außen, als auch beim Zuspiel in die Mitte unsortiert. Bakary Touray nutze das Chaos aus – er traf zwar den Ball nicht richtig, aber trotzdem das Tor.

FC Garmisch findet schnelle Antwort auf frühe Führung der Forstinninger

Diesen Patzer behoben die Gäste noch eindrucksvoll. Momo Ndiaye bediente Jonas Schrimpf, der direkt zu Jonas Poniewaz weiterleitete und dadurch die aufgerückte VfB-Defensive komplett aushebelte. Gleichwohl hätte der FC-Stürmer seinem fünften Saisontreffer zwingend einen sechsten folgen lassen müssen. Ein Traumpass von Lukas Kunzendorf brachte den Stürmer in eine aussichtsreiche Abschlussposition – doch diesmal zielte er um Zentimeter links vorbei.

„Die hundertprozentigen musst du machen“, monierte Albl die mangelnde Chancenverwertung. Nach der Trinkpause war jegliche Wehrhaftigkeit verschwunden. Touray durfte einen Abschlag des Torhüters annehmen, den Ball mitnehmen und mühelos versenken. „Wieder schlecht gestanden“, urteilte Albl. „Wieder zu spät dran“, hieß es aus Sicht des Funktionärs dann beim 1:3.

Ndiaye mit unnötigem Platzverweis – Sportfreunde aus Schwaig als nächster Gegner

Nach dem Seitenwechsel rafften sich die Garmisch-Partenkirchner noch einmal auf. Noah Pawlak vollstreckte ein Zuspiel von Julian Bittner zum Anschlusstreffer. Ein kurzer Hoffnungsschimmer zu Beginn der Schlussphase. Doch fast im Gegenzug war alles vorbei. Der Ball in die Spitze war ungenau, die Ablage entsprechend unpräzise – schon lief der Forstinninger Konter. Und als ob der vierte Gegentreffer nicht schon genug wäre, flog Ndiaye gleich darauf mit glatt Rot vom Platz.

Mit offener Sohle kam er nahe der Mittellinie von hinten angeschossen. „Typische Momo-Aktion“, sagte Albl genervt. Diese Art von überflüssigem Aktionismus schien beim 30-Jährigen längst passé zu sein. Jetzt aber fehlt der Mittelfeld-Stabilisator in den kommenden Wochen. Die Aufgaben werden mit dem Tabellenzweiten Schwaig nicht einfacher. (Oliver Rabuser)