Unerwartetes Spitzenspiel für den VfB: „Grünwald hatten wir zum richtigen Zeitpunkt, Schwaig nicht“

Teilen

Auf ein echtes Topspiel-Schmankerl hätte auch VfB-Coach Florian Hahn Appetit. © Brouczek

Der VfB Forstinning muss als Nächstes gegen die Sportfreunde Schwaig ran. Da es bei beiden Mannschaften derzeit gut läuft, darf ein Topspiel erwartet werden.

Forstinning – „Wer hätte am 34. Spieltag der vergangenen Saison gedacht, dass die Begegnung zwischen dem VfB Forstinning und dem FC Sportfreunde Schwaig eine Spitzenpartie sein wird?“ Die Frage beantwortete Schwaigs Spielertrainer Ben Held lachend: „Ich glaube, fast niemand.“ Und doch ist es nun so. Nach einem vor allem für Forstinning überraschend starken ersten Saisonviertel trifft am Samstagnachmittag im Forstinninger Sportpark um 14 Uhr der Tabellenvierte auf den Zweiten.

Und zuletzt zeigte die Formkurve bei beiden Kontrahenten enorm nach oben. „Da können wir jetzt schon von einem Spitzenspiel reden“, gibt Held der Begegnung auch das passende Prädikat. Sein Pendant Florian Hahn vom VfB Forstinning erwartet „das bislang schwerste Spiel in der Saison“. Schwaig sei eine gestandene Landesligamannschaft mit einer hoher Offensivqualität und einem vollzähligen Kader. „Grünwald haben wir zum richtigen Zeitpunkt gehabt, Schwaig nicht. Es wird schwer werden, etwas zu holen.“

Forstinning seit sechs Spielen ungeschlagen

Aber natürlich setzt der VfB alles daran, seine Serie von sechs ungeschlagenen Partien in Folge fortzusetzen. Und wird hierbei seinen eingeschlagenen Kurs nicht verändern, mit einer zuerst auf eine kompakte Defensive ausgerichteten Taktik. Beim VfB kehrt Matija Milic, den zuletzt Felix Breuer stark kompensierte, nach seinem Urlaub in den Kader zurück, ist aber noch keine Option für die Startelf. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Mustapha Sillah nach einer Zahn-OP sowie dem angeschlagenen Defensivakteur Luka Radulovic.

Bei Schwaig kann Held personell „momentan fast aus dem Vollen schöpfen.“ Für den langzeitverletzten Daniel Fichtlscherer verpflichteten die Sportfreunde mit Nils Ehret einen defensiv vielfältig einsetzbaren Routinier, dessen Startelfdebüt mit einem 3:1-Sieg über den Tabellenführer TSV Grünwald am vergangenen Spieltag endete.

Die bisherige Saison verläuft für Schwaig „definitiv mehr als passabel“. Spielertrainer Ben Held sieht den derzeitigen Lauf auch als Fortsetzung der vergangenen Rückrunde an, die der Verein aus dem Erdinger Landkreis tatsächlich als beste Mannschaft abschloss. „Und mit unserem Kader können wir auch, wenn alles gut läuft, unter die ersten Fünf kommen.“ (arl)