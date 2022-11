„Da geht heut nix“ - VfB Forstinning chancenlos im Derby gegen Kirchheimer SC

Eine schmerzhafte Bauchlandung legten Abdelilah Erraji (rot) und der VfB Forstinning nach ihrem jüngsten Höhenflug gegen den Kirchheimer SC (blau) hin. Foto: sro © sro

Eine Woche nach dem stimmungsvollen 2:1-Heimerfolg gegen Schwaig musste der VfB Forstinning im nächsten Derby gegen den Kirchheimer SC eine deutliche 0:3-Schlappe einstecken.

Forstinning – Der Landesligist brachte offensiv kein Bein auf den Boden und keinen Ball entscheidend auf das Kirchheimer Gehäuse, während auch die Defensive ausnahmsweise ungewohnte Schwächen zeigte und den KSC immer wieder zu Möglichkeiten einlud. Trotzdem bedeutete die Niederlage für den VfB keinen Beinbruch angesichts der bisherigen, überaus positiven Saisonbilanz. Einen positiven Aspekt beinhaltete die ansonsten in allen Belangen gebrauchte Partie gegen den KSC für den VfB doch noch. Mit einem Kurzeinsatz feierte Forstinnings routinierter Offensivakteur Ivan Bacak nach über drei Monaten Rekonvaleszenz sein Comeback auf dem Spielfeld und steht fortan wieder zur Verfügung.

Neben Mathias Hirt musste VfB-Trainer Ivica Coric auch noch kurzfristig Dimitar Kirchev nach einer Trainingsblessur ersetzen, für ihn rückte Ivan Sadric in die Startformation. In der Anfangsphase verlief das Geschehen auf dem Kunstrasenfeld – aufgrund eines Regenschauers kurz vor Spielbeginn wechselte die Heimelf den Untergrund – noch ziemlich ausgeglichen. Doch in der 24. Minute führte der Gast plötzlich. Nach einer Flanke köpfte Luca Mauerer zum 0:1 ein. Die Führung beflügelte die Gäste sichtlich, während die Angriffe der Heimelf versandeten. Bei einer Doppelchance der Gäste vereitelte Forstinnings Schlussmann Marko Susac das 0:2 gleich zweimal bravourös (38.).

Kirchheimer SC „mega happy“ mit Derbysieg gegen VfB Forstinning

Der 0:1-Halbzeitstand bestand zu Recht, der VfB verzeichnete keine nennenswerte Möglichkeit. Den Halbzeitgesprächen der VfB-Fans war die später eintretende Niederlage schon zu entnehmen: „Da geht heut nix.“ Mit Beginn der zweiten Halbzeit war den VfB-Akteuren das deutliche Bemühen um höheres Pressing und mehr Aktivität anzusehen. Doch die kalte Dusche folgte rasch. Kirchheims klassischer Neuner, Alessandro Cazorla, fand sich nach einem Vertikalpass frei vor Susac und schloss trocken mit dem linken Fuß ins rechte Eck ab – 0:2.

Kurz darauf folgte Cazorlas seitenverkehrte Dublette zur 0:3- Vorentscheidung. In der Folge verdankte der VfB Susac mehrfach die Verhinderung eines vierten Treffers. KSC-Trainer Steven Toy zeigte sich glücklich mit der Revanche für die 1:2-Niederlage vom Saisonstart. „Wir sind mega happy. Das Ergebnis ist auch in der Höhe verdient und wir haben endlich wieder einmal zu Null gespielt. Grundsätzlich können wir, aber auch der VfB, mit der momentanen Punktesituation sehr zufrieden sein.“ (arl)