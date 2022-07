Landesliga Südost: Neuling Forstinning marschiert weiter

Alles abgeräumt vorm eigenen Kasten: Mathias Hirt (r.) war vor Geretsrieds Srdan Ivkovic am Ball. Foto: hans Lippert © hans Lippert

Auch im dritten Spiel bleibt der VfB Forstinning ungeschlagen. Der Aufsteiger gewinnt auswärts beim TuS Geretsried mit 2:0.

Geretsried/Forstinning – Der Aufsteiger VfB Forstinning sorgt weiter für Furore in der Fußball-Landesliga. Auch die dritte Begegnung entschied der Liganeuling für sich und übernahm damit die Tabellenführung. Beim TuS Geretsried sprang diesmal ein ungefährdetes 2:0 heraus.

VfB Forstinning: Zwei neue für den dritten Sieg in Folge

Cheftrainer Ivica Coric rotierte Neuzugang Kenan Numanovic für Dimitar Kirchev (Urlaub) in die Startelf, zudem begann Kevin Becker erstmals in dieser Saison. Und wie bereits bei dem 3:2-Erfolg zuletzt über den TSV Ampfing begann der VfB äußerst zielstrebig und traf wieder ganz früh zur Führung. Kapitän Korbinian Hollerieth hämmerte das Spielgerät aus 16 Metern nach einer Ablage vehement ins Geretsrieder Netz und durfte seinen ersten Saisontreffer bejubeln (8.).

Und beim 0:2 landete eine Ballstafette über Ivan Sadric, Dominik Damjanovic und Ivan Bacak beim erfolgreich abschließenden Stürmer Mohamed Al Hosaini (35.). „Ganz starkes Tor“, kommentierte Co-Trainer Hizir Tasci den zweiten VfB-Treffer.

TuS Geretsried Abteilungsleiter Filan: „ Haben es Forstinning zu leicht gemacht“

Weniger zufrieden zeigte sich natürlich Geretsrieds Abteilungsleiter Ibro Filan mit den beiden Gegentreffern. „Das haben wir es Forstinning viel zu leicht gemacht, da müssen wir uns schon an die eigene Nase fassen. Beim 0:2 segelt der Ball durch den ganzen Sechzehner.“ Die Platzherren verzeichneten im ersten Durchgang noch einen Pfostenschuss von Kapitän Sebastian Schrills, mit dem 0:2 wechselten die Teams dann die Seiten.

Nach Wiederanpfiff kontrollierte der VfB weiter das Geschehen, auch wenn Geretsried zwischendrin eine kurze Drangphase verzeichnete. „Aber wir haben es einfach nicht geschafft, die letzte Kette vom VfB zu überwinden“, monierte Filan die fehlenden Mittel bei seiner Elf. Beinahe hätte Schrills dann doch noch für Spannung gesorgt, doch wiederum rettete das Aluminium die Gäste vor dem Anschlusstreffer. „Im Großen und Ganzen geht der Sieg für Forstinning schon in Ordnung. Sie sind sehr kompakt aufgetreten, auch wenn jetzt nicht die Riesenchancen dabei waren,“ bilanzierte der Geretsrieder Funktionär nach 90 Minuten.

VfB Forstinning Co-Trainer Tasci: „Haben sehr diszipliniert gespielt“

Auch VfBler Tasci beurteilte den Sieg als verdient. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt. Wir haben lediglich übersehen, das dritte Tor zu machen. Da haben wir auch einige Situationen nicht vernünftig zu Ende gespielt.“

Mit dem dritten Sieg verlängerte sich die Erfolgsserie des VfB saisonübergreifend auf nun bereits 13 Partien ohne jeden Punktverlust. Als nächsten Gegner empfängt der Aufsteiger am kommenden Freitag um 19.30 Uhr die SpVgg Landshut. Der Verein aus der niederbayerischen Hauptstadt kam ebenfalls sehr gut aus den Startlöchern und verzeichnete bislang zwei Siege. Fast also schon ein Spitzenspiel früh in der Saison. Vor Ligastart hätten dies wohl auch die kühnsten Optimisten beim VfB Forstinning nicht erwartet. (Christian Scharl)