Gastgeber überzeugen mit Flair wie in der Regionalliga: Favorit Anzing löst Finalticket

Textilbremse von Marcel Frühholz an Marius Keller, beobachtet von Benedikt Obermaier. © Christian Riedel / fotografie-ri

In einem spektakulär inszenierten Halbfinal-Rahmen setzte sich die Heimelf und Favorit SV Anzing mit 2:0 (1:0) gegen den TSV Poing durch.

Anzing – Der erste Finalteilnehmer des Ebersberger Landkreispokals der Herrenfußballer am 26. Mai steht fest.

„Wir haben kein überragendes Spiel gemacht und sind auf der letzten Rille dahergekommen“, hatten Anzings Mittelfeldregisseur Benno Stadler und Mitspieler körperlich noch mit den Nachwehen des kräftezehrenden 2:0-Ligaerfolgs gegen Phönix München zu kämpfen, der bei Anpfiff nur 51 Stunden zurücklag. In Abwesenheit von Spielertrainer Christian Rickhoff habe Co-Trainer Christian Rauch den Kreisligisten jedoch „super eingestellt auf ein Spiel, das du gegen einen A-Klassisten eigentlich nur verlieren kannst“.

Textilbremse von Marcel Frühholz an Marius Keller, beobachtet von Benedikt Obermaier © CR

Die Gäste um Spielertrainer Stefan de Prato setzten Anzing früh unter Druck und schafften es dadurch, aus dem Spiel heraus Anzinger Abschlussgelegenheiten zu minimieren. „Meiner Meinung nach, hat man spielerisch keinen Unterschied gesehen“, lobte Stefan de Prato den couragierten Poinger Auftritt. In einem „Mittelfeldgeplänkel auf schwierigen Platzverhältnissen“, schaffte es die de Prato-Elf aber nur selten, Torraumszenen aus ihrem offensiven Anlaufverhalten herauszuarbeiten. Und nach ruhenden Bällen hatte der Kreisligist das berühmte Quäntchen mehr Glück. Beim 1:0 (15.) segelten zwei SVA-Kicker unter der Freistoßflanke hindurch, sodass Poings Benedikt Obermaier fast nicht anders konnte als den Ball ins eigene Netz zu grätschen. Und beim 2:0 (60.) ließ Alex Huber einen Eckball auf den kurzen Pfosten geschickt über den Scheitel ins Tor rutschen.

Ehe Felix Schmieg in der Schlussminute vom Elfmeterpunkt an Poings standhaftem Keeper Stefan Bremmer scheiterte, entfaltete sich der fade Beigeschmack des Anzinger Finaleinzugs an der Mittellinie: „Mit zwei offenen Sohlen!“, schimpfte Stefan de Prato über das mit Rot geahndete Foul von Florian Niederreiter, der nun für den Ligabetrieb gesperrt ist (70.). „Ich verstehe nicht, wie ihm so die Sicherungen durchbrennen können“, ärgerte sich der Gefoulte über sein angeschwollenes Sprunggelenk. „Bis auf diese Übermotivation war es doch ein schönes Spiel, das richtig Spaß gemacht hat.“ (Julian Betzl)

SVA: Erden, Muck, Behr, Schmid, Stadler, Keller, A+K Blumberg, Niederreiter, Hösl, Huber; Sonberger, Meier, Schmieg, Deutschbein. Poing: Bremmer, Nick, Frühholz, Obermaier, Behm, Bobaj, Simeth, Schwarz, S+C de Prato, Hering; Antelmann, Graßnick, Würz, Feichtmeyer, Heinsch, Siebert.