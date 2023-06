„Autobahn-Liga“ abgeschafft: Emmering trifft auf die Benders und BZL-Absteiger in KL Inn/Salzach

Von: Olaf Heid

Nach dem Aufstieg erwarten die Bender-Zwillinge in der Kreisliga DJK Rosenheim, SV Ostermünchen und Emmering. © Imago/Lackovic/Team 2

Der BFV hat die Gruppeneinteilung der Kreisliga Inn/Salzach veröffentlich. Emmering bekommt es mit Lars und Sven Bender zu tun und SB Rosenheim.

Aßling/Emmering – Die „Autobahn-Liga“ ist vorerst wieder Geschichte. Die beiden Kreisligen im Fußball-Kreis Inn/Salzach folgen in der Saison 2023/24 wieder dem gewohnten Ost-West-Schema. „Das hat sich nach dem Auf- und Abstieg logisch ergeben“, sagt BFV-Kreisspielleiter Chris Sofis, der die Gruppeneinteilung mit seinen Kollegen veröffentlicht hat.

Brannenburg mit Lars und Sven Bender, SB Rosenheim und SV Ostermünchen in einer Kreisliga

Allein zwölf Mannschaften ballen sich rund um Rosenheim. „Das heißt aber nicht, dass wir das nun wieder 20 Jahre so machen“, warnt Gruppenspielleiter Alexander Hübner (Gars). „Wir wollen auch künftig häufiger durchmischen, aber vielleicht nicht so radikal.“ Die Neueinteilung vor einem Jahr – mit der rasch „Autobahn-Liga“ getauften Kreisliga 1 entlang der A8 – war auf ein geteiltes Echo gestoßen. Manch einer fremdelte mit den neuen Gegnern. Vereine, die kurze Strecken gewohnt waren, fanden sich plötzlich am Rand – und umgekehrt.

Der TSV Emmering ist damit zurück in der Gruppe 1: Die Grün-Weißen können sich auf etliche Derbys freuen wie zum Beispiel gegen die Bezirksliga-Absteiger DJK Rosenheim und SV Ostermünchen. Besonders dürfte sich die Kramlinger-Truppe aufs Duell mit Kreisklasse-Aufsteiger TSV Brannenburg freuen: Das ist der Club der Bender-Zwillinge. Die Ex-Profis Sven und Lars, einst beim TSV 1860 München groß geworden, sind aus Leverkusen zurück zu ihrem Heimatverein gegangen und haben diesen zur Meisterschaft geführt.

BFV: Kreisliga und A-Klasse Inn/Salzach mit neuer Gruppeneinteilung

In der A-Klasse ist der TSV Aßling mit zwei Teams vertreten, nachdem die Reserve als Vizemeister der B-Klasse 3 aufgestiegen ist und zur Emmeringer Zweiten in die A3 gesetzt wurde. „Zwei interessante Gruppen mit einigen Derbys. Ich finde die Einteilung recht spannend“, bekennt Wilfried Graupe, 3. Vorsitzender des TSV Aßling. Der Verein nimmt bereits am Montag, 19. Juni, das Training wieder auf.

Saisonstart ist für alle Gruppen am letzten Wochenende im Juli. (ez/ola)

Die Einteilung

Kreisliga – Gr. 1 (14 Vereine): SB-DJK Rosenheim (Absteiger/A), SV Ostermünchen (A), ASV Großholzhausen, ASV Au, SV Westerndorf, SV Schloßberg, TSV Emmering, TSV Bad Endorf, TuS Prien, FC Grünthal, SV Aschau/Inn, TSV Brannenburg (Neuling/N), SV Söchtenau (N), DJK Griesstätt (N).

A-Klasse – Gr. 1 (13): TuS Großkarolinenfeld, BiH Rosenheim (A), SV Bruckmühl II, SC Höhenrain, ASV Au II, FT Rosenheim, TuS Bad Aibling II, ESV Rosenheim, TSV Hohenthann, TSV Aßling, SV-DJK Heufeld (N), SV Westerndorf II (N), Iliria Rosenheim (N).

A-Klasse – Gr. 3 (13): SV Forsting-Pf. (A), ASV Rott, SC Rechtmehring, TSV Emmering II, TSV Soyen, SG Reichertsheim II, DJK Oberndorf, TV Kraiburg, SpV Jettenbach, TSV Taufkirchen, SV Waldhausen, TSV Aßling II (N), TSV Haag (N).