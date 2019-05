Lebenszeichen der Eber

Lukas Schedo hat dafür gesorgt, dass die zweite Garnitur des TSV Ebersberg mit etwas mehr Zuversicht in den letzten Spieltag gehen wird.

Ebersberg – Spieler um Spieler schichtete sich auf den Rücken von Lukas Schedo. In der 81. Spielminute hatte der Ebersberger Mittelfeldregisseur seine ganze Körpermasse auf der Torlinie in drei Kirchheimer Spieler hineingewuchtet und den Ball mit dem Oberschenkel zum 3:2-Siegtreffer in die Maschen gedrückt. Schedos unerschrockener Wille stand stellvertretend für eine geschlossene Mannschaftsleistung, die der Eber-Reserve tatsächlich die Klasse retten kann.

Das Team von Trainer Hendrik Skowronek war als Schlusslicht in den Spieltag gegangen und fand sich am Sonntagabend, dank der Niederlagen des FC Ebersberg und Poing, unerwartet auf dem sicheren Tabellenufer wieder. „Sicher ist noch nix, aber es ist schön, wenn der Tabellenplatz mal nicht rot markiert ist“, meinte Mittelfeldspieler Wolfgang Widl.

Spielerisch hatte die Kirchheimer Reserve zwar mehr anzubieten und die Platzherren nach dem 1:0 durch Matthias Gockner (24.) in Durchgang zwei per Doppelschlag auch im Griff (59./61.). „Aber wir haben uns erstmals nach einem Rückschlag nicht gegenseitig zerfleischt, sondern aufgebaut. Jeder ist ans Limit gegangen“, verriet Widl den TSV-Trumpf an diesem Tag. Fast von der Grundlinie aus egalisierte Maxi Lüngen (72.), bevor Schedo sein Team Richtung Ligaverbleib wuchtete.bj

Ebersberg II: Keinholz, Widl, Schaller, Weiser, Tepedelen, Lüngen, Gockner, Erhard, Schedo, Ertl, Sev. Niedermaier; Etessam, Pohl, Burger, Ficklscherer.