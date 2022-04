Kreisliga 3: Grafing gerät in Gefahr – Kirchseeon sammelt sechs wichtige Punkte

Teilen

Kirchseeon steht im Weg: Der ATSV (Daniel Alberter, r.) ließ die Grafinger (Manuel Bauer) nicht durch. © sro

Der TSV Grafing und der ATSV Kirchseeon waren über Ostern zweimal im Einsatz. Die einen holten Null, die anderen alle Zähler.

Die Spiele am Ostersamstag

TSV Grafing – SV Anzing 1:2

Nach der 1:2-Niederlage im Landkreisderby gegen den SV Anzing bleibt die Lage für den TSV Grafing weiterhin bedrohlich. Durch die Überraschungserfolge des ATSV Kirchseeon besteht nun keine Punktedifferenz zu den Relegationsrängen mehr, nach den sehr passablen Saisonstart gerät der TSV nun immer mehr in den Abstiegsstrudel. Dagegen schnuppert der SV Anzing durch den zweiten Sieg in Folge wieder am Aufstieg, der zweite Rang ist in Sichtweite.

Denkbar schlecht für den SV Anzing begann die laut Anzings Pressesprecher Benno Stadler durch fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen geprägte Partie. Nach einem ungeahndeten Foulspiel landete eine langgezogene Flanke bei Manuel Bauer und im Netz (6.). Danach fand SV Anzing besser ins Spiel und gelangte durch Spielertrainer Christian Rickhoff nach Vorarbeit von Axel Muck zum Ausgleich. Kurz vor dem Seitenwechsel dezimierte dann der Unparteiische den TSV Grafing mit einer äußerst strittigen Roten Karte für Quirin Huber nach einer vermeintlichen Notbremse. „Hätte man auch weiterlaufen lassen können,“ befand auch Stadler. Die Überzahl nutzte Anzing zum 1:2 durch ein Eigentor von Grafings Fabian Keller (60.) und verpasste bei zwei Hochkarätern die vorzeitige Entscheidung. „Danach haben wir aber das Spiel aus der Hand gegeben. Es war dann ein Zittersieg,“ musste Stadler eingestehen. (arl)

Grafing: Lanzl, Leißner, Hilger K. + B., Bauer, Oswald, Ziemba, Huber, Keller, Rüger, Geissler, Kreitmaier, Mosch, Harttung.

SVA: Erder, Muck, Behr, Schmid, Stadler, Rickhoff, Blumberg A., Keller, Lehrmann, Hollerith, Huber, Nitschke, Deutschbein, Niederreiter.

Fortuna Unterhaching – ATSV Kirchseeon 1:2

Fortuna Unterhaching und der ATSV Kirchseeon belauerten sich im ersten Durchgang ihrer Kreisliga-Karsamstagspartie wie zwei erfahrene Schwergewichtsboxer im Ring. „Unterhaching hat‘s dann immer wieder über ihre schnellen Außen versucht, aber diese hatten wir gut im Griff und wenig zugelassen“, war ATSV-Trainer Christian Barth in der Ringecke mit der Deckungsarbeit seines Teams hochzufrieden. Zumal man sich pointiert selbst angriffslustig zeigte. „Und beim 1:0 hatten wir dann endlich mal das Glück des Tüchtigen!“ Wobei der eingelaufene Stefan Mayr die scharfe Hereingabe wohl ebenso wie Hachings Verteidiger Nick Reinauer versenkt hätte (43.).

In der Pause warnte Barth noch vor der wütenden Reaktion des angeknockten Kontrahenten. Dennoch leistete sich seine Abwehr sogleich eine Unachtsamkeit und musste Sascha Heimraths Haken zum 1:1 (50.) nehmen.

Es folgte ein weniger kontrolliertes Hin und Her mit etlichen Halbchancen. Schließlich hatte Thomas Güterman eine zündende Idee, bediente Stefan Mayr und dieser langte eiskalt mit dem 2:1-Siegtreffer zu (76.).

„Natürlich war Fortuna noch bei einigen Standards gefährlich, aber wir haben den Sieg glücklich über die Runden gebracht und uns für den enormen Aufwand belohnt“, hoffte Barth in Vorschau auf den Ostermontag auf optimale Regenerationsmöglichkeiten seiner Kicker. „Der Dreier ist ja nur was wert, wenn wir gegen Grafing nachlegen können!“ (bj)

ATSV: Weiß, D+L Alberter, Huber, Rehm, Köpp, Naumann, Güterman, Mayr, Kormann, Bliemel; Geber, Roth, Dressel, Köck, Mayer.

Die Spiele am Ostermontag

ATSV Kirchseeon – TSV Grafing 3:0

Und das gelang dem ATSV in beeindruckender Manier im Derby. „Drei Siege in Serie waren jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Es war auf jeden Fall sehr wichtig für uns, gegen einen direkten Konkurrenten zu gewinnen“, so Kirchseeons Trainer Barth, der krankheitsbedingt fehlte.

Nach einer Ecke von Loris Kormann war Lukas Alberter mit dem Kopf zur Stelle und nickte ein – 1:0 (17.). Ein wenig später lieferte Kormann erneut eine Torvorlage, sein Adressat war diesmal Simon Ohlberger (34.). Kurz vor Schluss machte Tobias Rehm den Deckel drauf (85.). Vorausgegangen war schon wieder ein Kormann-Zuspiel, ein Zuckerpass durch die Schnittstelle. „Er hat schon ein gutes Füßchen“, fand Barth lobende Worte für seinen Schützling. Im Rennen um den Klassenerhalt verbesserte der ATSV seine Ausgangslage dank zweier Siege binnen 48 Stunden – für den Gast aus Grafing gilt das Gegenteil. (fhg)

Kirchseeon: Weiß, Huber, Bliemel, L. Alberter, Koepp, Naumann, D. Alberter, Mayr, Ohlberger, Kormann, Rehm - Roth, Hotz, Setzer.

Grafing: Lanzl, Nothegger, Leißner, K. + B. Hilger, Bauer, Ziemba, Geissler, Harttung, Keller, Rüger - Kreitmaier, Kitzberger, Faßreiner.