Bei Pleite gegen SV Zamdorf steigt der SV Hohenlinden ab

Robert Jovanovic stehen kurz vor dem Abstieg in die Kreisklasse. © SRO

An den Klassenerhalt glaubt in Hohenlinden schon lange niemand mehr. Mit einer weiteren Niederlage gegen den SV Zamdorf wäre der Abstieg endgültig besiegelt.

Hohenlinden – Nach dem heutigen Spiel beim SV Zamdorf könnte das schon lange Erwartete für den SV Hohenlinden eingetreten sein. Bei einer weiteren Niederlage – es wäre die 19. der laufenden Runde – wäre auch die letzte theoretische Chance auf den Ligaverbleib dahin und der Abstieg in die Kreisklasse Fakt. Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf der Bezirkssportanlage in der Fritz-Lutz-Straße 23. Gastgeber SV Zamdorf schwächelte allerdings auch gehörig in den vergangenen Wochen. Zuletzt blieben die Münchner gar dreimal in Folge ohne eigenen Torjubel, die Distanz zu den Aufstiegsrängen scheint angesichts der Trendkurve nicht mehr überbrückbar.

Eine Blaupause für einen Sieg über den SV Zamdorf stellte der ATSV Kirchseeon dabei am jüngsten Spieltag mit einem 2:0-Sieg her. Ob aber dem SV Hohenlinden dieses Vorbild hilft? „Wir gehen am Stock“, klagte Trainer Robert Jovanovic nach der Auswärtsniederlage in Oberpframmern. Diese fiel mit 0:3 noch im vertretbaren Rahmen aus, die Gegenwehr war noch deutlich erkennbar. Doch wer soll offensiv für Gefahr sorgen? Mehr als einen aufrechten Kampf kann der SVH momentan nicht anbieten. Zudem wird der Coach aufgrund einer familiären Verpflichtung in der Heimat nicht dabei sein bei der letzten Chance für den SV Hohenlinden. (arl)