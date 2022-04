Fürst nach Oberpframmerner Remis: „So ist‘s halt beim TSV, mal hui, mal pfui“

Mit einem Punkt im Gepäck kehrten die Spieler des TSV Oberpframmern aus Heimstetten zurück. © TSV

Der TSV Oberpframmern hat sich bei der Reserve des SV Heimstetten einen Punkt erkämpft. Die deutlichen Worte von Trainer Manu Lutz haben Wirkung gezeigt.

Oberpframmern – Pframmerns Abteilungsleiter, Pressesprecher und Stürmer wirkte bei der Nachbesprechung mit den Heimstettener Kollegen überwiegend erleichtert. „Heute Abend können wir uns wieder gegenseitig in die Augen schauen“, erklärte Benedikt Fürst in den dunklen Nachthimmel hinein, der über dem SVH-Sportpark aufgezogen war.

Da sie ihre vorangegangene Dienstreise nach Unterhaching am liebsten im Kollektiv aus ihrem Gedächtnis schwärzen würden, war dieser 2:2-Punkterfolg für die Gäste aus Oberpframmern wahrlich ein Lichtblick. „Natürlich ist man bei einem Remis immer zwiegespalten“, meinte Fürst, „aber wir haben wieder richtig Leistung gebracht und das Ergebnis ist im Endeffekt gerecht.“

Bittere Anfangsphase: Julian Teschauer verletzt sich schwer am Knie und muss früh vom Feld

Pframmerns Spielertrainer Manu Lutz hatte dem Vernehmen nach im Vorfeld deutliche Worte an sein abstiegsbedrohtes Team gerichtet und scheinbar den richtigen Ton getroffen. Denn der TSVO steckte früh zwei herbe Rückschläge couragiert weg: Keine zwei Minuten waren absolviert, als sich Julian Teschauer schwer am linken Knie verletzte – der eingewechselte Benedikt Fürst setzte daraufhin die erste Großchance nur knapp am Pfosten vorbei. Und den Heimstettener Führungstreffer nach einer kurzen Ecke (23.) konterte Florian Niedermaier (ebenfalls nach einem Eckball) mit dem Ausgleichstor (28.).

„Endlich waren wir in den Zweikämpfen wieder präsent, hätten zur Pause aber wieder mal führen müssen“, monierte Fürst erst den verschossenen Strafstoß von Georg Huber (40.) und darauf die „Wahnsinns-Rettungsaktion“ eines eingelaufenen SVH-Spielers, der Fürsts sicher geglaubtes 2:1 kunstvoll mit dem Hinterkopf um die Torstange herumverteidigte.

„So ist‘s halt beim TSV, mal hui, mal pfui.“

Der Heimelf-Dominanz im zweiten Abschnitt zum Trotz, durfte Fürst schließlich doch seinen Torjubel nach Daniel Esterls Querpass und einem „Hacken-Tunnel-Kullertor“ zelebrieren (65.). Nur war die Halbwertszeit der Pframmerner Führungsfreude kurz. „Wie‘s halt so ist, wenn man hinten drinsteht“, winkte Fürst beim Strafstoßpfiff des Unparteiischen auf der anderen Seite ab, den Ben Biton zum Heimstettener Ausgleich und dem 2:2-Endstand verwandelte (70.). „So ist‘s halt beim TSV“, schloss Bene Fürst, „mal hui, mal pfui.“

JULIAN BETZL

TSV Oberpframmern: L+G Huber, M+F+D Niedermaier, T+E Lutz, Kotter, Esterl, Wagner, Teschauer; Leidl, Fürst, Röttinger.