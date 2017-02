Er lief schon in der zweiten serbischen Liga auf: Forstinning holt U20-Nationalelf-Spieler

Einerseits war die Winterpause für die Verantwortlichen des VfB Forstinning „Gelegenheit zum Durchschnaufen.“ Abteilungsleiter Thomas Herndl ist schließlich nicht der einzige, der nach wie vor überrascht ist, „in welchem Tempo wir diese Entwicklung genommen haben“.

Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand ist die Elf von Trainer Ivica Coric auch im neuen Jahr in Schlagdistanz zu Ligaprimus Moosach und klopft zaghaft an die Pforte zur Landesliga an. „Die sportliche Antwort auf die Frage Landesliga werden die Jungs geben müssen. Im Winter haben wir aber alle Eventualitäten durchgesprochen, auch wenn wir unser erstes Ziel Klassenerhalt schon erreicht haben“, kann und will auch Herndl die Augen nicht vor der sportlichen Forstinninger Konstanz verschließen.

„Die Mannschaft hat die Möglichkeit aufzusteigen und wir werden sie sicher nicht bremsen.“ Daran soll auch der Abgang von Stammkeeper Aleksandar Zivkovic (FSV Duisburg) nichts ändern. Zumal dem auch zwei Neuzugänge gegenüberstehen. Mit Kevin Becker (24) stößt bereits der fünfte Akteur vom SV Zamdorf innerhalb eines Jahres zum VfB. Außerdem kam über Coric der Kontakt zu Stefan Beko (21, FK Jedinstvo Surcin) zustande. Der junge Serbe hat bereits Erfahrungen in der zweiten serbischen Liga sowie der U20-Nationalelf gesammelt und „will sich hier in Deutschland empfehlen“, so Herndl.

Das gelte in der Vorbereitungsphase überhaupt für den gesamten Kader. „Bei dem Konkurrenzkampf muss sich jeder zeigen. Die Jungs haben verstanden, worum es hier geht und haben im Winter alle das Programm, das wir ihnen mitgegeben haben durchgezogen.“ Weder beim ersten Training Anfang des Monats, noch beim 2:1-Testspielerfolg gegen den SC München (Tore: Josef Zander, Korbinian Hollerieth) seien konditionelle Defizite ersichtlich gewesen.

Text: Julian Betzl

Quelle: fussball-vorort.de