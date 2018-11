Live-Ticker: „Dreimal drei macht neun“ - Geht Ebersbergs Plan auf?

Auftakt mit Heimspiel gegen Waldkraiburg

von Julian Betzl schließen

„Dreimal drei macht neun.“ Michael Steppan beherrscht das kleine Einmaleins äußerst sicher, wenn er nach seiner Idealvorstellung vom Verlauf der verbleibenden drei Spieltage gefragt wird, die mit dem Heimspiel an diesem Samstag gegen den VfL Waldkraiburg starten (Anstoß 15.15 Uhr im Waldstadion).

Ebersberg – Die Rechnung seines Trainers kommt da schon etwas schwammiger daher. „Wenn wir mit 30 Punkten plus x in die Winterpause gehen, haben wir eine geile Runde gespielt“, sagt Heiko Baumgärtner, wohlwissend, dass mit dem VfL eine „richtig schwere Aufgabe“ ins Haus steht. Der 3:0-Hinspielerfolg taugt für beide Ebersberger nicht als Referenz. Etwaige Personalwechsel auf der Gästeseite, auch auf der Trainerbank, sowie eine deutlich verbesserte Formkurve nach dem vermasselten Saisonstart mit vier Niederlagen, sind für Baumgärtner Warnung genug. „Ich erwarte eine andere Truppe, zwei gefährliche Stürmer.“

Die zehnfachen Torschützen Razvan Rivis und Berat Uzun würde Michael Steppan normalerweise bei seiner TSV-Abwehrkette in besten Händen wissen. Durch die Absenzen von Manuel Mayer (verletzt) und Christoph Ametsbichler (verhindert) muss Baumgärtner an der Innenverteidigung aber notgedrungen basteln. Im Angriff kehrt Bakary Touray für den ebenfalls verhinderten Thomas Peschke zurück. Der Rest des Teams geht nach einem spielfreien Wochenende (die Partie in Au wurde auf den 9. April verlegt) offiziell frisch und ausgeruht ans Werk. „Wir hätten nach dem Sieg wieder gerne gespielt, hatten aber auch auf unserer traditionellen 90er-Party viel zu tun“, sagt Steppan und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Da ist der Eine oder Andere vielleicht auf die eine oder andere Weise auch an seine Grenzen gekommen.“

Diese gelte es nun wieder auf dem Rasen auszutesten. Baumgärtner: „Für die Zuschauer wird das interessant, weil beide Teams ihr Heil im Angriff suchen.“