Live-Ticker: Ebersberg vor „Schlacht“ in Waldperlach

Eber wollen „die letzten Liter aus dem Tank blasen“

von Julian Betzl schließen

Mit drei souveränen Siegen ist der TSV Ebersberg Ende Juli ins laufende Spieljahr gestartet. Am vierten Spieltag setzte es zuhause gegen Aufsteiger SV Waldperlach den ersten Dämpfer.

Ebersberg– Von einer offenen Rechnung will Heiko Baumgärtner aber nicht sprechen, wenn er sich vor dem Wiedersehen bei den „Woidlern“ am Sonntag (14.30 Uhr) an das 0:1 im Sommer zurückerinnert.

„Das war damals einfach kein gutes Spiel von uns, das Waldperlach verdient gewonnen hat“, so der Eber-Coach. Damit er diese Analyse nicht wiederholen muss, fordert Baumgärtner auf den letzten Metern eines langen Spieljahres von seinem Team: „Noch einmal die letzten Liter aus dem Tank rausblasen. Ich will die 30-Punkte-Marke noch knacken.“ Mindestens zwei Zähler sollen also noch aus den Duellen mit Waldperlach und Dorfen für die Kreisstädter rausspringen. „Das werden zwei richtige Schlachten werden“, prognostiziert Baumgärtner enthusiastisch und sieht in der Spielanlage durchaus Parallelen bei den beiden Kontrahenten. „Beide wollen Fußballspielen und können kämpfen. Waldperlach hat sich in den letzten Wochen sehr gut hinten rausgearbeitet, gerade zuhause.“

Seine Elf hat Eber-Coach Heiko Baumgärtner insbesondere vor der hohen Geschwindigkeit der „Woidler“ auf den Außen und Torjäger Pierre König gewarnt. „Dagegen müssen wir alles, was wir noch haben, in die Waagschale werfen.“ bj