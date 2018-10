Live-Ticker: Forstinning will auch gegen „das gallische Dorf“ punkten

Auswärtsreise zum ASV Au

von Christian Scharl schließen

Und wieder unternimmt der VfB Forstinning eine Reise zu den Alpen. Nach Saaldorf und Freilassing folgt nun am Samstag die Auswärtspartie beim ASV Au.

Durchaus ertragreich gestaltete sich dabei die Punktejagd mit vier Zählern in Saaldorf und Freilassing bei besser platzierten Vereinen. Nun folgt das Gastspiel beim ASV Au, laut Eigenaussage von Trainer Kilian Dirscherl „das gallische Dorf“ der Bezirksliga mit gerade einmal 2000 Einwohnern.

Aktuell befindet sich Au mit vielen Verletzten und einer daraus resultierenden geringen Trainingsbeteiligung in einer schwierigen personellen Lage, postiert sich aber trotzdem über dem Abstiegsstrich und ist mit der bisherigen Punktausbeute sehr zufrieden. „Jedes Jahr in der Bezirksliga ist für den ASV ein Bonus“, weiß Dirscherl. Dem VfB Forstinning attestiert der ASV-Trainer eine enorme Spielstärke, auch wenn der Punktestand noch ausbaufähig ist. Zu viele Zähler ließ die Gäste-Elf von Ivica Coric tatsächlich bereits liegen in eigentlich überlegen geführten Partien.