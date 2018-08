Live-Ticker: Ebersberg trifft auf Buchbach II

„Geiles Wetter, ein paar hundert Leute, geile Stimmung...“

Heiko Baumgärtner rechnet am heutigen Samstag ab 15.30 Uhr mit vielem. „Geiles Wetter, ein paar hundert Leute, geile Stimmung und ein recht starkes Buchbach.“

Den sogenannten „Volksfest-Fluch“ bezieht der Ebersberger Trainer nur widerwillig in seine Kalkulation zur Ausganglage vor dem Duell mit der U23 des TSV Buchbach ein. Ganz ausblenden kann er die glücklose Serie, welche die Eber heute auf ihrem Trainingsplatz an der Attenberger-Schiller-Straße unbedingt beenden wollen, aber auch nicht. „Neben diesem ‘Fluch des Platzes‘ haben wir ja noch das Glück, dass die Buchbacher Regionalliga-Mannschaft an diesem Wochenende spielfrei ist.“ Mit dem ein oder anderen Kader-Spieler sei auf Gästeseite also zu rechnen. „Was wiederum nicht gerade förderlich im Kampf gegen diesen Fluch ist“, lacht Baumgärtner. Beeinflussen lassen wolle er sich von dem potenziell verstärkten Buchbacher Aufgebot jedoch weder in taktischer noch personeller Hinsicht. „Das wäre viel zu kurzfristig, ich schaue in erster Linie auf uns.“

Und das tut er zurzeit mit großem Vergnügen. Im Trikot haben sich die Eber nach drei Auftaktsiegen schnell von dem kleinen 0:1-Rückschlag gegen Waldperlach berappelt und zuletzt in Dorfen einen für die Psyche eminent wichtigen Comeback-Sieg gelandet, wie Baumgärtner aus dem 2:1 ableitet: „Das war schon eine Hausnummer, dass du das in Dorfen – dazu nach einem Rückstand – noch drehst und nach der Niederlage sofort zurückschlägst.“

Auf den dramatischen Schlussakt mit „Elfer-Killer“ Marinus Pohl in der Hauptrolle hätte Baumgärtner gerne verzichtet. „Gerade für die Gesundheit aller Beteiligten, die außen stehen, muss das nicht jedes Mal sein. Aber vielleicht war es wichtig, genau jetzt so einen knappen Sieg zu holen. Für die Moral.“ Diese mannschaftliche Geschlossenheit, ein besonderes Gütesiegel des Tabellendritten, dürfte gegen die Wundertüte aus Buchbach von entscheidender Bedeutung werden. „Eine zweite Mannschaft ist immer schwierig einzuschätzen. Ich kenne das noch aus meinen Heimstettener Zeiten“, weiß Heiko Baumgärtner sehr wohl, dass punktuelle und höherklassige Verstärkungen für eine Reserve Segen und Fluch zugleich sein können.