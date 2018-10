Live-Ticker: Ebersberg will in Endorf endlich wieder treffen 

„Dann wird‘s auch wieder flutschen“

von Julian Betzl

Das Torschusstraining nimmt beim TSV Ebersberg in diesen Tagen einen besonderen Stellenwert ein. „Da hauen sie den Torhütern die Dinger rein, wie sie es brauchen.“

Doch hat die Treffsicherheit seiner Kicker für Trainer Heiko Baumgärtner nur einen entscheidenden Haken: Sie beschränkt sich eben auf den Trainingsplatz.

„Wenn du vier Spiele nacheinander kein Tor machst und deshalb einige Punkte liegen lässt, ist das natürlich unbefriedigend.“ Noch dazu, wenn man sich, wie zuletzt gegen Saaldorf, nach Spielschluss immer wieder die mitleidigen Komplimente der Kontrahenten anhören muss. „Aktuell will ich nicht mehr hören, was für ein klasse Spiel wir gemacht haben. Davon können wir uns nix kaufen. Lieber dreckig 1:0 gewinnen.“ Baumgärtner rechnet mit einer defensiv sehr stabilen Endorfer Heimelf. „Wir müssen einfach weiterhin die Chancen so herausspielen wie bisher, aber anfangen, uns zu belohnen. Dann wird‘s auch wieder flutschen“, hofft der ehemalige Stürmer Heiko Baumgärtner.