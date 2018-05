Relegation im Live-Ticker: Ober-Unterhaunstadt markiert frühes Führungstor, Flitzer in Ebersberg

Der TSV Ebersberg muss in der Relegation um den Klassenerhalt spielen.

TSV Ober-/Unterhaunstadt als unbeschriebenes Blatt

von Christian Scharl schließen

Durch das 1:4 in Dorfen müssen Ebersbergs TSV-Kicker in der Relegation um den Klassenerhalt spielen. Heute um 19 Uhr steigt im Jugendstadion das Hinspiel.

Das Hinspiel in Ebersberg startet Mittwoch um 19 Uhr

Sonntag ab 17.30 Uhr steigt das Rückspiel in Ober-/Unterhaunstadt

Live vor Ort in Ebersberg berichtet Julian Betzl für Sie

Zeljko Prelcec sieht die Mannschaften auf Augenhöhe

Bei uns erfahren Sie alle Informationen und Live-Zwischenstände sämtlicher Relegationsspiele





In die Relegationsverlängerung gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt muss der TSV Ebersberg nach dem mehr als unglücklich verlaufenem Finalspieltag der Bezirksliga Ost. Technischer Leiter Zeljko Prelcec haderte entsprechend mit der fatalen 1:4-Niederlage in Dorfen: „Wir haben uns in den letzten Wochen gegen den Abstieg gestemmt. Schade, dass ausgerechnet das letzte das schlechteste der letzten sieben Spiele war.“

In die gleiche Kerbe schlug auch Trainer Heiko Baumgärtner, der die Serie im Schlussspurt nicht belohnt sah. Und jetzt sei eben mentale Aufbauarbeit vor dem Duell gegen den Tabellenzwölften der Bezirksliga Nord vonnöten: „Wir müssen wieder aufstehen und alle Kräfte mobilisieren. Und die Niederlage in Dorfen aus dem Kopf bekommen.“

Der Kontrahent aus Oberhaunstadt, einem Ortsteil von Ingolstadt, ist für Baumgärtner ein unbeschriebenes Blatt, Infos wolle er bei Trainerkollegen beziehen. Für Prelcec sind die beiden Vereine strukturell gleich gepolt: „Sie haben ähnlich wie wir eine junge Mannschaft mit vielen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Ich sehe die zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Es wird spannend.“ Zumindest verbreitet Ebersbergs Co-Trainer Alexander Salem nach dem Abschlusstraining am Montag Optimismus: „Die Jungs sind willig. Gehen wir’s an.“

Zum Modus: Die beiden Vereine bestreiten ein Hin- sowie ein Rückspiel im Europacupmodus. Bei exakt gleichem Ergebnis folgt im Rückspiel eine Verlängerung und ein eventuell notwendiges Elfmeterschießen, ansonsten zählt die Auswärtstorregel.

Anstoß im Hinspiel in der Kreisstadt ist heute um 19 Uhr im Jugendstadion neben dem Volksfestplatz. Der Waldsportpark steht aufgrund von bereits länger geplanten Sanierungsmaßnahmen der Stadt nicht zur Verfügung, das Spielfeld im Jugendstadion befindet sich aber laut Prelcec in einem guten Zustand.

Das Rückspiel steigt am Sonntag um 17.30 Uhr auf der Anlage des TSV Ober-/Unterhaunstadt (Weckenweg 27, 85055 Ingolstadt). Der Sieger spielt auch im kommenden Spieljahr in der Bezirksliga, für den Verlierer gibt es keine weitere Chance auf den Ligaerhalt.

Fanbus

Der TSV Ebersberg setzt für das Relegations-Rückspiel einen Bus ein. Abfahrt vom Volksfestplatz ist am Sonntag um 13.30 Uhr.