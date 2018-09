Live-Ticker: VfB Forstinning muss sich gegen den SV Saaldorf steigern

VfB braucht effektivere Spielweise

von Christian Scharl schließen

Eine weite Auswärtsfahrt und eine schwere Aufgabe wartet auf den VfB Forstinning. Beim SV Saaldorf (Sonntag, 15 Uhr) hängen die Punktetrauben hoch, ein Chancenwucher wie zuletzt gegen den TSV Ebersberg darf sich die Bezirksliga-Mannschaft von Trainer Ivica Coric keinesfalls erlauben.

Gegen die Kreisstädter zeigte der VfB eine engagierte Vorstellung, beraubte sich aber selbst der Entlohnung in Form eines Sieges durch Fahrlässigkeiten in beiden Strafräumen. Nach dem lockeren 9:0-Sieg unter der Woche im Kreispokal bei der BSG Markt Schwaben sollte nun in Saaldorf also ausreichend Konzentration auf beiden Seiten des Spielfeldes an den Tage gelegt werden.

Etwas besser stellt sich die tabellarische Lage derzeit beim gastgebenden Kontrahenten dar. Nach dem knapp in der Relegation verpassten Landesligaaufstieg mischt die Mannschaft des Langzeittrainers Mathias Rehrl auch in diesem Spieljahr wieder an der Spitze mit, auch wenn die Zielsetzung laut Abteilungsleiter Marcus Dinkler in anderen Bereichen angesiedelt ist: „Platz sieben, alles andere ist eine Zugabe.“

Ob Understatement oder realistische Einschätzung – mit dem derzeitigen Auftreten ist der SVS-Funktionär jedenfalls „extrem zufrieden, auch wie gespielt wird“. Dabei vertrauen die Saaldorfer auf eine eingespielte Mannschaft, lediglich ein Neuzugang in Person von Bernhard Helminger verstärkte den Kader für den Verein aus dem Rupertiwinkel. Nur im ersten Saisonspiel beim Lokalrivalen Freilassing setzte es eine Niederlage, die Dinkler mit einem „da waren wir g’scheid schlecht“ kommentierte.

Die bislang vier Begegnungen der beiden Teams verliefen allesamt sehr ausgeglichen, meist mit dem besseren Ende für Saaldorf. In der letzten Saison musste sich der VfB zweimal mit einem 0:1 geschlagen geben.