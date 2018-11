Live-Ticker: Forstinning will Revanche für höchste Niederlage nehmen

Buchbach II kommt nach Forstinning

von Christian Scharl schließen

Mit Schaudern erinnert sich der VfB Forstinning an die Vorrundenbegegnung mit dem TSV Buchbach II. In der dritten Saisonpartie unterlag der VfB mit 0:3 und kassierte damit seine bis dato höchste Saisonniederlage.

Forstinning – Die Stimmung war nach der vorangegangenen Heimniederlage gegen Dorfen nicht gerade am Siedepunkt. Doch Forstinning berappelte sich, Trainer Ivica Coric verpasste seinen Schützlingen den nötigen Tempo- und Spielfeinschliff und sorgte für eine meist sorgenfreie Vorrunde.

In den letzten sieben Begegnungen kassierte der VfB nur mehr eine Niederlagen. Nun möchte der VfB seine ordentliche Heimbilanz gegen das zweitschlechteste Auswärtsteam der Liga (Samstag, 16 Uhr) weiter aufpolieren. Statistisch gesehen sollte die Mannschaft von Buchbachs Trainer Manuel Neubauer in Forstinning nichts holen. Die Auswärtsmisere (gerade zwei Zähler in der Fremde) würde Neubauer gerne beheben, doch die Gründe sind selbst für ihn schleierhaft.

Ein Problemfeld bei seinem Team hat Neubauer erfolgreich beackert. Seit vier Wochen setzt der TSV Buchbach keine Kaderspieler aus der Regionalligamannschaft mehr ein. „Ich hatte das Gefühl, dass meine Mannschaft dann nur noch 90 und der Gegner 110 Prozent gibt.“ Seit dieser Umstellung holte Buchbach II immerhin zwei Siege und ein Remis in vier Partien. „Das ist in Ordnung.“ Den VfB Forstinning stuft Neubauer als eines der spielstärksten Teams der Liga ein. „Doch sie haben Probleme gegen kompakt stehende Mannschaften.“

Mit diesem Wissen steht die defensive Marschroute der Buchbacher folglich fest. Räume verdichten, kompakt verteidigen. „Und wenn es lange 0:0 steht, haben wir vielleicht sogar die Chance zu gewinnen,“ hofft Neubauer. Und einen weiteren physischen Vorteil weiß Neubauer auf seiner Seite. „Wir haben beständig 18, 19 Leute im Training. Ich muss sogar einige aus dem Kader streichen.“ Von diesem Luxusproblem ist Coric weit entfernt, immerhin kehrt vielleicht Hilmi Vehapi zurück.