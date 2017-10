Lutz: "Auf so ein Flutlichtspiel freut sich jeder Fußballer"

Will nach zwei Pleiten in Folge wieder punkten: TSV-Oberpframmern-Coach Emanuel Lutz. Foto: Georg Kast

Oberpframmern will die Trendwende schaffen

Oberpframmern – Absenzen, langwierige Verletzungen, Formkrisen – keine echten Ausreden für den TSV Oberpframmern. „Eigentlich habe ich trotzdem richtig gutes Personal, aber momentan bringen wir einfach die PS, die wir eindeutig haben, nicht auf den Platz“, hofft TSVO-Coach Manu Lutz Freitagabend beim Gastspiel in Aschheim (19.30 Uhr) auf eine kleine Trendwende.

Obwohl Lutz selbst zuletzt nach der zweiten Niederlage in Serie den Saisonstart für „definitiv vergeigt“ erklärt hat, „fehlt‘s spielerisch ja gar nicht an so viel, wir werden ja nicht abgeschossen“. Gerade nicht von Spitzenteams der Aschheimer Kategorie, wie das 2:2-Remis gegen den SV Heimstetten II gezeigt habe. „Vielleicht waren die letzten zwei Spiele ja Dämpfer zur richtigen Zeit und vielleicht tun sich unsere Jungs ja leichter gegen einen ambitionierten Gegner, wo wir keinen Druck haben. Auf so ein Flutlichtspiel freut sich schließlich jeder Fußballer.“

