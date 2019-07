Münchner Kreis-Auswahl tritt am Sonntag in Unterhaching an

Landkreis-Quartett in Stars-Kader

57 Kandidaten standen zur Auswahl. Drei Stürmer haben es am Ende in den Kader der „Stars des Münchner Amateurfußballs“ von Trainer Franco Simon geschafft.

4392 Stimmen wurden bei der Online-Wahl des Fußballportals Fußball-Vorort/FuPa insgesamt abgegeben und jetzt steht fest, wer gegen die Stars des Drittligisten SpVgg Unterhaching wie Hain, Bigalke und Co. im Sturm agieren darf. Die drei Gewinner haben offenbar die Werbetrommel in eigener Sache richtig gut gerührt, denn fast 46 Prozent (1992) aller abgegebenen Stimmen gingen an die drei Sieger. Mit Danny Hahne ist auch ein Spieler des Neu-Kreisligisten ATSV Kirchseeon dabei, dazu noch Kaan Peker (TSV Ost) und Kevin Hämmerle (TSV Moosach-Hartmannshofen).

Das Spiel am Sonntag, 14. Juli, um 16 Uhr im Alpenbauer Sportpark steht unter dem Motto „Haching schaut hin!“. Dabei stehen Menschen im Mittelpunkt, die es nicht so einfach im Leben haben. Der Tag wird ein Inklusionstag (Menschen mit/ohne Handicap) sein. Es werden dazu verschiedene Stationen aufgebaut, an denen sich die Kinder austoben können.

Im Kader stehen dazu mit Dominik Krauss (Kirchseeon), Murat Saglar (Steinhöring) und Mathias Hirt (Forstinning) drei weitere Ebersberger Vertreter. Im Überblick:

Tor: Florian Geck (SV Aubing), Aleksandar Achatz (FC Hochbrück); Abwehr: Franz Forstner (SC München), Christian Duswald (FC Neuhadern), Hirt (Forstinning), Marko Bukovac (FC Croatia), Philipp Jänsch (FC Neuhadern), Saglar (Steinhöring), Andreas Jaschke (FC Hochbrück), Dennis Dörfler (SV Lochhausen);

Mittelfeld: Simon Bartholomä (SV Waldperlach), Andreas Gries (SC Olching), Florian de Prato (SpVgg Haidhausen), Felix Michalz (SV Heimstetten), Dominik Kilpatrick (TSV 1860 M. III), Sebastian Punzi Martinez (TSV 1860 M. IV), Krauss (Kirchseeon), Thomas Schatke (ESV München);

Sturm: Hahne (Kirchseeon), Hämmerle (Moosach-H.), Peker (TSV Ost), Robert Söltl (FC Aschheim),.