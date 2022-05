Dank Niederlage des TSV Haar: SG Markt Schwaben bereits aufgestiegen

Sah den Ausrutscher der Konkurrenz: Michael Walther. riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Die 1:2-Niederlage des TSV Haar beim TSV Waldtrudering II hat den Aufstieg der SG Markt Schwaben aus der Fußball-A-Klasse in die Kreisklasse besiegelt.

Markt Schwaben – Den Patzer des direkten Konkurrenten verfolgte Markt Schwabens Coach Michael Walther live vor Ort. „Ich habe eigentlich nicht daran geglaubt, dass Haar in Waldtrudering Punkte lässt.

Nach dem Abpfiff war die Freude bei mir dann groß, auch wenn es wohl noch schöner gewesen wäre, zuvor selbst gespielt zu haben. Aber jetzt haben wir es geschafft. Das zählt“, berichtete der Architekt des Erfolgs. Mit nun 54 Punkten ist der Tabellenzweite nicht mehr einzuholen und wird kommende Saison eine Liga höher spielen.

Anschließend kam es zu einem spontanen Zusammentreffen mit einem Großteil der Mannschaft. „Wir haben natürlich noch ein bis zwei Kaltgetränke zu uns genommen“, gab Walther zu Protokoll und blickte dabei auf den Verlauf der Saison zurück.

Als eine Art positiven Wendepunkt bewertete der Trainer den 3:1-Erfolg im Hinspiel gegen Haar Ende Oktober. „Dadurch hatten wir den Rückstand auf fünf Punkte verkürzt. Nach der Partie sagte ich zu den Jungs, dass wir wieder im Rennen sind. Und so war es dann auch. Außerdem war der erfolgreiche Start in die Rückrunde von großer Bedeutung“, so der Coach, der mit seiner Mannschaft alle Pflichtspiele im Kalenderjahr 2022 bislang für sich entscheiden konnte.

Und auch im kommenden Jahr in der Kreisklasse ist den Markt Schwabenern eine gute Rolle zuzutrauen. „Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft so zusammenbleiben wird. Wir möchten auch in der kommenden Saison unseren Weg mit jungen Spielern weitergehen“, blickt Walther optimistisch in die Zukunft. Vorher möchten der Lehrmeister und seine Schützlinge ihre aktuelle Siegesserie fortsetzen und die Saison so fokussiert wie möglich zu Ende bringen. (Florian Hennig)