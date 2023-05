Markt Schwaben unzufrieden mit torlosem Remis – Höhenkirchen bleibt an der Tabellenspitze

Ein torloses Unentschieden ist das Ergebnis nach 90 Minuten zwischen der SG Markt Schwaben und dem TSV Egmating. Die SpVgg aus Höhenkirchen gewinnt gegen den ASV Glonn und bleibt an der Spitze.

Unüberwindbare Torhüter

SG Markt Schwaben – TSV Egmating 0:0

Zwischen der SG Markt Schwaben und dem TSV Egmating hat es in der Fußball-Kreisklasse keinen Sieger gegeben. Beide Teams trennten sich torlos. „Für uns war vor allem in der zweiten Halbzeit mehr drin“, war Markt Schwabens Trainer Michael Hieber unzufrieden mit der Punkteteilung. „Wir hatten quasi durchgängig den Ball, aber letztlich sind wir einfach an unserer Chancenverwertung gescheitert, da wir sechs oder sieben große Möglichkeiten ausgelassen haben.“

Im ersten Durchgang vergaben sowohl Markt Schwabens Felix Blechinger als auch Egmatings Josip Puljic freistehend vor dem gegnerischen Torhüter. „In der zweiten Hälfte war Markt Schwaben überlegen. Sie konnten fünfmal wechseln und wir hatten keine Luft mehr. Aber unser Torhüter hatte einen guten Tag“, bedankte sich Egmatings Trainer Dimitrios Georgakopoulos bei seinem Schlussmann Jakob Metz für den gewonnenen Auswärtspunkt. (fhg)

Markt Schwaben: Silbersack, Ginannantonio-Tillmann, Brandt, Wagner, Maier, Kinne, Lerch, Dremel, Niederdorf, Blechinger, Brandes - Beck, Behrami, Faltermaier, Kieliszek, Meier.

Egmating: Metz, Pohl, Erler, Mayer, Puljic, van Munster, Schadhauser, Öpp, Moser, Olesch, Neumair - Franz, Pullara, Heusler

Vier Gegentreffer binnen 17 Minuten

SpVgg Höhenkirchen – ASV Glonn 4:0

Der ASV Glonn hat beim Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse eine deutliche Auswärtsniederlage kassiert. Das Team von Wolfgang Gartner unterlag der SpVgg Höhenkirchen mit 0:4 (0:0). „Das Ergebnis beschreibt das Spiel recht gut. Wir haben einfach nie hineingefunden und müssen akzeptieren, dass Höhenkirchen besser war“, gestand Glonns Raphael Gartner nach der Partie.

Bis in die zweite Hälfte konnten die Glonner die Begegnung noch torlos gestalten, dann schlug die Offensivabteilung der Gastgeber in nur wenigen Minuten gleich viermal zu (57., 61., 64., 74.). „Da haben wir schlecht verteidigt. Trotzdem ist die Niederlage kein Beinbruch für uns. Wir haben noch drei Heimspiele vor der Brust und da wollen wir uns dann wieder von einer besseren Seite zeigen“, blickte Rapahel Gartner bereits nach vorne auf die nächste Partie gegen die SG Markt Schwaben. (fhg)

Glonn: J. Riedl, Mini, Staudinger, Stefer, Riedhofer, Bernhard, Huber, Sellmer, Schuler, B. Riedl - Kranner, Niedermayer, Gartner.