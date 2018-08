TSV Ebersbergs Volk: „Das ist mein Herzensverein“

Comeback nach zehn Monaten

von Julian Betzl

Nach zehn Monaten gibt Maximilian Volk sein Comeback für den TSV Ebersberg. Kurz nach seiner Einwechslung darf er sich auch schon freuen.

Ebersberg – Die Augen weit aufgerissen, seine Arme weit ausgebreitet rennt Maximilian Volk stürmisch in Richtung Eckfahne. Eine triumphale Drehung, dann deutet er mit seinen Daumen immer wieder auf seine Rückennummer: Seht alle her, die 10 des TSV Ebersberg ist zurück. In der 80. Spielminute gegen den TSV Buchbach II ist Volk mehr gelungen, als „nur“ die 3:1-Vorentscheidung. Zehn Minuten zuvor erst eingewechselt, geht für den 25-Jährigen in diesem Moment eine lange Leidenszeit zu Ende. „Mein letztes Punktspiel habe ich am 5. Oktober 2017 gemacht. Dass ich meine Mannschaft nach zehn Monaten bei meinem ersten richtigen Comeback zum Sieg schießen kann, ist wirklich ein überragendes Gefühl.“

Überrascht sei er schon gewesen, als er plötzlich freie Bahn aufs gegnerische Tor hatte, ruhig geblieben ist er trotzdem und hat das Leder ins linke Eck des Buchbacher Kastens gelegt.

Dass auch sein Körper immer wieder Ruhe und Zeit braucht, hat Volk mittlerweile gelernt, versichert er.

Die gerissene Sehne in der Oberschenkelmuskulatur war in den vergangenen fünf Jahren nicht seine einzige langwierige Verletzung. Immer wieder zum Zuschauen verdammt, dennoch stets vollwertiger Teil des Teams. „Das ist mein Herzensverein. Dann habe ich halt Wurstsemmeln geschmiert, Wasserflaschen gefüllt oder den Liveticker gemacht. Diese Zweitkarriere muss ich jetzt allerdings wieder hintenanstellen“, grinst er. Weil er mit seinen Jungs auf dem Platz in dieser Saison Großes vorhat und mit 15 Punkten nach sechs Partien Rang zwei belegt. „Mein Ziel ist es, unter die Top Drei zu kommen.“

Dem Abstieg im Mai im letzten Moment noch von der Schippe gesprungen, hat Volk auch „ein bisschen Demut“. Eine „endlich komplette, fitte Mannschaft“ sowie ein „riesen Motivator“ an der Seitenlinie, lassen ihn aber mehr als nur Understatement einfordern. Schließlich hat Ebersbergs Nummer 10 gewaltigen Nachholbedarf.