VfB Forstinning muss mehr Stabilität an den Tag legen

Mit dem Gegner tanzen und punkten: Das wollen Forstinnings Bezirksliga-Kicker um (v.l.) Mathias Hirt, Nico Weismor und Mustapha Sillah, wie hier im Testspiel gegen Schwabing, an diesem Samstag. © Christian riedel

BEZIRKSLIGA OST VfB empfängt Siegsdorf

Forstinning – „Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Vorgestern war Zorneding und heute ist Siegsdorf.“ VfB-Trainer Ivica Coric möchte die Konzentration seiner Akteure auf das Wesentliche lenken: Den Fokus auf den aktuellen Gegner legen und punkten. Damit der anvisierte Aufstieg in die Landesliga klappt nach der vorsprungsschmelzenden Niederlage beim ESV Freilassing. Diese Vorgabe kann der VfB Forstinning heute, 14 Uhr, gegen den Aufsteiger TSV Siegsdorf im Waldsportpark umsetzen.

Der Gastgeber geht als Favorit in die Begegnung, auch wenn die Leichtigkeit der Vorrunde momentan perdu scheint. „Da müssen wir jetzt wieder rauskommen und ich bin guter Dinge“, verbreitet der Trainer Optimismus. Und rückt dabei auch die Relationen etwas zurecht. „Wir haben eine überragende Vorrunde gespielt.“ Und dass es während einer langen Saison auch mal nicht optimal läuft, sei völlig normal.

Fehlen werden gegen Siegsdorf Neuzugang David Kamm und Kapitän Korbinian Hollerieth mit leichten Blessuren. Für den Gegner vom Donnerstag hatte Coric ein dickes Lob übrig: „Zorneding hat das richtig gut gemacht.“ Und den VfB weit mehr als gedacht gefordert. „Wir sind zu schwankend während des Spiels, das war auch in Freilassing so“, fordert Coric mehr Konstanz und Stabilität. Trotzdem nimmt der VfB den Einzug ins „Finale dahoam“ gegen den SV Anzing gern mit. Am 26. Mai richtet der Bezirksligist die Endspiele des Landkreispokals in Forstinning aus. arl