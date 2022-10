Meilenstein im Aufstiegsrennen - Schmitt-Schwestern schießen Markt Schwaben Richtung Bezirksliga

Von: Julian Betzl

Tor-Erfolg für die SpVgg Markt Schwabener Au gegen TSV Turnerbund, gefeiert von Johanna Gaubatz, Anna Liebelt und Elisabeth Weber (v.l.). Die Aufsteigerinnen haben sich einen Fünf-Punkte-Vorsprung erspielt. foto: christian Riedel © christian Riedel

Markt Schwaben konnte das Spitzenspiel für sich entscheiden. Gegen den Turnerbund München drehten die Gastgeber einen frühen Rückstand zum 5:3-Heimsieg.

Markt Schwaben – Mit dem Begriff „Vorentscheidung“ tat sich Matthias Reiter noch etwas schwer. „Ich glaube, das war noch nicht ganz die Vorentscheidung im Meisterrennen“, überlegte der Trainer der SpVgg Markt Schwabener Au nach dem 5:3 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Turnerbund München.

Auf die Bezeichnung „Meilenstein“ konnte sich Reiter schon eher einlassen. Schließlich hielt das Gipfeltreffen der beiden Kreisliga-Übermannschaften nicht nur alles, was die Statistikabteilung versprochen hatte. Der Heimdreier verschaffte den Schwabenerinnen mit nun fünf Zählern Vorsprung auf den TSV „ein angenehmes Polster“, wie Reiter findet. Dabei verlief die Anfangsphase für die Gastgeberinnen weit weniger angenehm als in den Ligaspielen zuvor. „Dass der TSV so druckvoll begonnen hat, war für uns ungewohnt. Da sind wir schwer in Tritt gekommen“, analysierte Reiter.

Seine Taktik, die schnellste Schwabenerin, Eva Schmitt, als Manndeckerin auf die 19-Tore-Knipserin der Gäste, Sheeva Seyfi, abzustellen, warf Reiter bereits nach zehn Minuten wieder über Bord. Zu viele Räume gingen hinter Seyfi auf, einen davon nutzte Azin Vogel zum frühen Führungstor der Gäste (0:1/5.).

Nachdem sich die Heimelf eingegroovt hatte, in der Defensive die klassische Übergabe von Seyfi auf Anhieb funktionierte – die beste Torjägerin der Liga ging leer aus – und Johanna Gaubatz zum 1:1 getroffen hatte, verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend in die Hälfte der Münchner. Fast im Minutentakt drohten sich die beiden Spitzenteams gegenseitig mit Torraumszenen, zur Pause waren die Schwaben durch Lea Schmitt (35.) und Eva Schmitt (44.) einmal mehr erfolgreich als die Gäste (37.). Obwohl der Strom an Torchancen auf beiden Seiten nach Wiederbeginn nicht nachließ, war die Entscheidung nach Matthias Reiters Gefühl mit dem 4:2 durch Anna Liebelt gefallen (55.).

Auch weil die TSV-Torhüterin „ein bisschen vom Rest ihrer Mannschaft abgefallen ist“, machte sich der Schwaben-Coach selbst nach dem erneuten Anschlusstor (69.) keine ernsthaften Sorgen. „Natürlich hatte Turnerbund noch fünf gute Schüsse, aber auf unsere Torhüterin Laura Schreil ist Verlass!“ Mitten ins letzte Anlaufen der Gäste hinein, machte Lea Schmitt mit dem 5:3-Schlusspunkt alles klar (88.).

Unterm Strich sei laut Reiter die Mehrzahl an Unterschiedsspielerinnen in seinen Reihen ausschlaggebend für den Meilenstein-Erfolg in Richtung Bezirksliga-Durchmarsch gewesen. „Unabhängig davon, macht so ein Sieg bei so einer richtigen Herausforderung einfach viel mehr Spaß!“ (Julian Betzl)

Markt Schwabener Au: Schreil, Eberherr, Liebelt, Gaubatz, Schulmeyer, Schröter, Lea+Eva Schmitt, Formanski, Weber, Staudigl; Stohr, k.A., Strosing.