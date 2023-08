Gegen die Vernunft, für den Verein: Michael Huber wagt für TSV Oberpframmern ein Comeback mit Risiko

Von: Wolfgang Herfort

40 Minuten lang durchgebissen: Bei seinem Rücktritt vom Rücktritt gab Oberpframmerns (Mi.) Michael Huber – hier im Dreikampf mit Ebersbergs (li.) Thomas Grünwald und Dominik Pries – auch aus Sicht seiner Teamkollegen um (re.) Luis Oberneder eine bereichernde, fitte Figur ab. Foto: christian riedel © christian riedel

Michael Huber verkündet beim Vorbereitungsauftakt des TSV Oberpframmern seinen Abschied vom aktiven Geschehen. Jetzt kehrt er als spielender Co-Trainer zurück.

Oberpframmern – Es fiel ihm sichtlich schwer. Er musste mehrfach schlucken, um aufkommende Emotionen nicht ausbrechen zu lassen. Doch nach reiflicher Überlegung und drei Schulter-Operationen hatte sich „die Vernunft durchgesetzt“. Die Gefahr, dass noch einmal etwas mit unabsehbaren Folgen passiert, sei einfach zu groß, sagte der 29-Jährige.

Dabei steht er voll im Saft, hat von seiner bekannten Schnelligkeit kaum etwas eingebüßt und sein Kampfgewicht gehalten. Dass man niemals nie sagen sollte, bewahrheitete sich nur wenige Wochen nach dem offiziellen Rücktritt. Christian Langhans, Coach des Pframmerner B-Klassen-Teams, benötigte Unterstützung. Was lag da näher, als Michael Huber um Hilfe zu bitten.

Michael Huber kehrt als spielender Co-Trainer zurück auf den Platz

Der (ehemalige) Stürmer ließ sich nicht lange bitten, sprang als Co-Trainer ein. Und nicht viel später als spielender Co-Trainer in der Zweiten, auch wenn die Einsätze durchaus mit Schmerzen verbunden waren. „Bin schließlich nicht mehr im Training, da tun 40 Minuten unheimlich weh“, klagte er nach dem ersten Punktspieleinsatz bei brütender Hitze.

Als nun der erste Auswärtsauftritt der Pframmerner Kreisligaelf vergangenen Samstag in Ebersberg anstand, war für Michael Huber klar, dass es „nicht mein Plan war“, ins Geschehen einzugreifen. „Mit Lukas Esterl hätten sie zwölf Spieler gehabt“, so Huber.

Huber gibt „nicht mehr Vollgas“, sondern agiert mit „Köpfchen“

Doch dann kam der Telefonanruf, dass Stefan Lechner seine Schicht im Polizeidienst nicht pünktlich abschließen könnte und es bis zum Spielbeginn nicht schaffen würde. Esterl hätte also von Beginn an ran müssen, „und hätte mir dann nächste Woche in der Zweiten gefehlt“, erklärte Michael Huber seinen Entschluss, doch wieder ins Kreisliga-Trikot zu schlüpfen und von Beginn an zu kicken. Das aber mit gebremsten Schaum, wie er betonte. „Ich spiele nun anders“, versuchte er die Gefahr für sich selber etwas runterzuspielen. „Ich gebe nicht mehr Vollgas, agiere mehr mit Köpfchen und muss nicht mit aller Macht mit dem letzten Spitzerl noch an den Ball kommen.“

Reifer sei er geworden. Dass das Verletzungsrisiko dennoch hoch ist, sei ihm bewusst. „Bin immer wieder froh, wenn ich merke, dass es hält und der gerade absolvierte Zweikampf gut ausgegangen ist.“ Und wenns doch passieren sollte: „Würde ich mir 17 Mal in den Arsch beißen.“ (Wolfgang Herfort)