TSV Emmering: „Wir wollen auf alle Fälle Platz drei bestätigen“

Von: Olaf Heid

Korbinian Weigl kommt aus Ostermünchen zum TSV Emmering. Foto: fupa © fupa

Die Zeit der Erholung ist vorbei. Die Kreisliga-Fußballer des TSV Emmering starten am Montag in ihre Vorbereitung auf die neue Spielzeit 2023/24.

Emmering - Das Trainergespann der Grün-Weißen, Christian Kramlinger und Andi Bauer, begrüßt seine Schützlinge am heutigen Montag um 19.30 Uhr im Pfarrbachstadion zur ersten Einheit nach der Sommerpause. „Die Vorfreude ist auf alle Fälle riesig groß, die Pause hat jedem von uns gut getan. Alle haben wieder Kraft getankt und sich erholt“, meinte Emmerings Sprecher Christian Breu. Was die Vorfreude noch einmal verstärke, sei die neue Ligeneinteilung. Der TSV ist nach einem Jahr Pause wieder in Gruppe 1 zu finden. „Nach den weiten Fahrten der Vorsaison haben wir jetzt wieder die Rosenheimer Liga, spielen gegen viele bekannte und alte Gesichter.“

Das ausgegebene Saisonziel hat es in sich: „Wir wollen auf alle Fälle Platz drei bestätigen“, betonte Breu. Emmering schielt auch auf den Aufstiegs- und Relegationsrang. Im Lager der Grün-Weißen geht man nämlich davon aus, „dass wir nicht wieder zwei Übermannschaften wie Reichertsheim und Waldkraiburg, die fast jedes Spiel gewonnen haben, drin haben werden und dass weniger Punkte reichen werden, um oben anzugreifen“, so der Sprecher. Denn die Kreisliga 1 sei in der Breite „sehr gut“. Aus seiner Sicht hätten „locker acht Teams Ansprüche, oben mitzuspielen – und wir wollen eine davon sein.“

Vier Neuzugänge verstärken Kader in der Breite

Zum Trainingsstart werden auch die externen Neuzugänge Markus Spötzl (SV Forsting-Pfaffing) und Korbinian Weigl (SV Ostermünchen II) auf der Sportanlage in Emmering erwartet. Aus der eigenen Jugend steigen mit Benno Zacherl und Florian Brandl „zwei talentierte Jungs“ in den Kader der Herrenteams auf, der damit an Breite zulegt. „Das wird uns gut tun“, ist sich Breu sicher. Bis auf Leo Böhm (TSV Aßling) gab es keinen Abgang zu verschmerzen.

Und der Vereinssprecher verspricht zum Punktspielstart am Wochenende, 29./30. Juli: „Die Emmeringer Fans können sich auf eine leidenschaftliche Truppe freuen. Jeder ist höchst motiviert, und wir wollen einfach guten Fußball bieten ähnlich wie in der letzten Saison und bei der Einsatzbereitschaft 100 Prozent zeigen.“ Das erste Testspiel steigt bereits am kommenden Freitag daheim um 20 Uhr gegen die U19 des TSV 1860 Rosenheim. (Florian Hennig/Olaf Heid)