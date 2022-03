SCBV geht die Sache mit dem Messer zwischen den Zähnen an

Der SC Baldham-Vaterstetten tritt am Samstag, 14.30 Uhr, im heimischen Stadion gegen den SV Reichertsheim an.

Vaterstetten – Den Last-Minute-Erfolg zum Ligaauftakt in Otterfing bezeichnete Baldhams Trainer Gediminas Sugzda bewusst als „kleinen Etappensieg“. Das 2:1, die drei Punkte sowie die Übergabe der Roten Laterne waren Balsam für die angespannten SCBV-Spielerseelen. „Man hat in dieser Trainingswoche schon gemerkt, dass sich die Jungs nach dem ersten Spiel leichter getan haben“, hofft Sugzda nun, dass sich der mentale Befreiungsschlag zum Heimspielauftakt am Samstag (14.30 Uhr) gegen den SV Reichertsheim auch im spieltaktischen Bereich positiv bemerkbar macht. „Denn spielerisch besser zu werden, ist definitiv eines unserer Ziele.“

Mit den Resultaten der eigenen Ballbesitzphasen war Sugzda in Otterfing ausdrücklich noch nicht zufrieden. Zu einseitig das Spiel über die Flügel, zu selten das Anspiel auf den Wandspieler in der Sturmspitze. Für die geringe Risikobereitschaft im eigenen Aufbau- und Passspiel hatte der Fußballlehrer situationsbedingt noch Verständnis. „Jetzt wissen wir aber ungefähr, wo wir stehen. Im Kopf wird es jetzt einfacher.“ Trotz drei corona- sowie drei verletzungsbedingter Personalausfällen ist Sugzda überzeugt, dass die nun breitere Baldhamer Brust ausreichend Stabilität gegen ein unangenehmes Gästeteam liefert. „Viele Mannschaften haben ja mit Corona zu tun. Und auch wenn wir in der Vergangenheit große Schwierigkeiten mit Reichertsheim hatten, wollen wir auf Sieg spielen.“

Gleichwohl, dass die Heimelf die letzten drei Liga-Duelle verloren hat und Reichertsheim mit einem (ebenfalls glücklichen) Last-Minute-Erfolg gegen Waldperlach (2:0) anreist, wollen die Baldhamer ihre Rolle des Jägers erfolgreich weiterspielen. „Uns bleibt doch nichts anderes übrig“, betont Gediminas Sugzda. „Wir müssen in jedem Spiel punkten, um weitere Mannschaften zu überholen.“ Mit dem Rücken zur Wand, hat sich der SCBV inzwischen jedoch ein Messer zwischen die Zähne gesteckt. Dass Einstellung, Wille und Glaube daran, sich aus dem Tabellenkeller herausarbeiten zu können, bis zum Abpfiff wieder vorhanden sind, haben Sugzdas Schützlinge in Otterfing nachgewiesen. bj