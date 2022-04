Mit wem tritt Aschheim II gegen Steinhöring an? „Das können wir nicht beeinflussen“

Peter Jokic will mit dem TSV nach der Pleite gegen Dornach II zurück in die Erfolgsspur. © SRO

Nach der ersten Niederlage in der Rückrunde tritt der TSV Steinhöring am Mittwoch beim FC Aschheim II an. Trainer Peter Jokic will „zurück zu alter Form“.

Steinhöring – Der TSV Steinhöring musste mit einem ungewohnten Gefühl in die Trainingswoche vor der Kreisklassen-Partie beim FC Aschheim II starten. Am Spieltag zuvor hatte der TSV erstmals in der Rückrunde eine Begegnung (0:1 gegen Dornach II) verloren. „Wir haben die Niederlage analysiert, Wir hatten einfach einen schlechten Tag. Gegen Aschheim wollen wir zurück zu alter Form“, sagt Trainer Petar Jokic.

Dabei hofft der Coach auf ein Comeback von Maximilian Mader. Nach überstandener Verletzung soll der Top-Torjäger des TSV in der Englischen Woche wieder zum Einsatz kommen. „Aschheim hat ein spielstarkes Team. Sie haben einen guten Kader“, warnt Jokic vor dem Gegner, der möglicherweise durch Spieler aus der Ersten verstärkt wird. „Das können wir nicht beeinflussen“, sagt Jokic und versucht den Fokus auf die eigene Situation zu richten. Nach dem Rückschlag am vergangenen Sonntag wünscht sich der TSV-Trainer eine positive Reaktion seiner Schützlinge. (fhg)