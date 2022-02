Ein halbes Dutzend fürs gute Gefühl

Tankte mit dem SCBV im Test gegen Walpertskirchen neues Selbstvertrauen: Kapitän Roman Krumpholz. © stefan rossmann

Einen Testspielsieg fürs Selbstvertrauen legte der SC Baldham-Vaterstetten hin. Mit einer 6:0-Schlappe wurde der SV Walpertskirchen nach Hause geschickt.

Baldham - Mit Blick auf seine Angriffsreihe und die Gemütslage seiner etatmäßigen Torjäger, überlegte SCBV-Trainer Gediminas Sugzda nach dem 6:0-Heimerfolg gegen den SV Walpertskirchen: „Vielleicht war es genau richtig, zuerst gegen Kreisligisten zu spielen. Unsere Stürmer haben in der Hinrunde selten getroffen und konnten so an ihrem Selbstvertrauen arbeiten.“

13-mal netzte der abstiegsgefährdete Bezirksligist in den ersten drei Vorbereitungsspielen bereits ein. 20-mal in den ersten 17 Ligapartien. Bevor man jedoch nur den Versuch einer optimistischen Schlussfolgerung starten kann, hebt der Übungsleiter des SC Baldham-Vaterstetten mahnend die Hände. „Ein 6:0 ist kein Ausrufezeichen! Davon kann man erst sprechen, wenn der Gegner auf demselben Liga-Niveau und Vorbereitungsstand ist. Wir bleiben bescheiden.“

Gleichzeitig räumte Sugzda ein, diesmal defensiv wie offensiv nicht gerade viele Kritikpunkte notiert zu haben. Die defensive Dreierkette um Florian Holzapfel, Adrian Joszt und Michael Reiter ließ Walpertskirchens gefährlichsten Goalgetter und ehemaligen Knipser des SV Hohenlinden, Christian Käser, kaum zur Entfaltung kommen. Im Mittelfeld fielen in den anvisierten Balleroberungszonen dafür reichlich Kontergelegenheiten für die Baldhamer ab. Vorne tankten die Angreifer Marko Mikac (33.), Roman Krumpholz (35.), Nelson Rook (52.) und allen voran der „sehr mannschaftsdienliche“ Dreierpacker Alpay Özgül (36./75./87.) reichlich Selbstvertrauen.

„Alpay war aber nicht Mann des Spiels“, lobte Sugzda vielmehr „eine allgemein gute Chancenverwertung bei geschlossen starker Mannschaftsleistung“, die er spontan mit einem trainingsfreien Montag honorierte. „Es ist wichtig, dass wir unsere Agenda auf den Platz bringen. Aber wir dürfen nicht zu viel loben.“ Zumal das durchweg positive, wie torreiche SCBV-Momentum aus dem Nichts Schlagschatten werfen kann. Nach einem gewöhnlichen Zweikampf musste Baldhams Mittelfeldmann Moritz Willer mit einer Knieverletzung vom Platz getragen werden. Sollte sich Sugzdas erster Verdacht in Richtung Kreuzbandriss bestätigen, wäre es bereits die zweite schwere Verletzung dieser Art für den 22-Jährigen binnen kurzer Zeit. „Das wäre superschade, weil Moritz im Training zuletzt immer besser zurückgekommen und in die Mannschaft reingekommen ist“, hoffen Trainer und Team auf einen möglichst positiven MRT-Befund Anfang dieser Woche. bj

SCBV: Di Palma, Reiter, Duraj, Mikac, Stokic, Özgül, Krumpholz, Benafghoul, Holzapfel, Willer, Joszt; Dr+Da Gerguri, Lämmermeier, Makangilu, Rook.