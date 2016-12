Moosach: Erster Neuzugang und der Traum vom Aufstieg

Moosach - Der Klassenerhalt ist gesichert. Jetzt strebt der Tabellenführer TSV Moosach gen Landesliga. Der erster Neuzugang vom TSV Grafing ist bereits da.

Moosach – Malen wir uns ein zeitgemäßes Postkartenmotiv. Ein kleines Dorf im Münchner Alpenvorland, mitten in einer eiszeitlichen Moränenlandschaft; der milde Winter hat die Häuser der gut 1500 Mitglieder starken Gemeinde vorsichtig mit Schnee angehaucht; zwischen Kamin und Christbaum kommen die Familien zusammen und beginnen zu erzählen, vom Weihnachtsmärchen der Fußballer des TSV Moosach. Am 20. Mai beendete die Mannschaft um Trainer Markus De Prato ihre erste Bezirksligasaison in der Vereinsgeschichte auf Platz drei. Wenig später kehrten jedoch zwei Grundpfeiler des Erfolgs Moosach den Rücken. Ohne die Fachkompetenz von Ex- Coach Francisco Copado und die 38 Tore von Goalgetter Stefan De Prato stand im Sommer Schlimmes für Moosachs Mannen zu befürchten. Und die Pessimisten sahen sich sogleich nach dem ersten Auftritt bestätigt: „1:4 gegen Aufsteiger Dornach? Die steigen ab!“

18 Spieltage später grüßen die Moosacher grinsend von der Tabellenspitze. „Die Hinrunde ist für unsere Verhältnisse sehr überragend gelaufen“, blickt Moosachs Coach Markus De Prato stolz zurück. Er muss sich seit geraumer Zeit immer wieder mit Fragen nach der Landesliga herumschlagen – vom designierten Absteiger zum Meisterschaftsfavoriten in nur vier Monaten. „Wir haben nichts mehr zu verlieren. Unser Saisonziel Klassenerhalt ist abgesichert. Aber jetzt schon von der Landesliga zu sprechen? Nein, dafür waren die Spiele immer sehr knapp. Das ist noch ein langer Weg.“ Die Weichen für den Fall der Fälle müssen dennoch bereits jetzt gestellt werden. „Wenn es geht, wollen wir natürlich aufsteigen. Die Planung für die nächste Saison läuft deshalb zweigleisig“, erklärt Co-Trainer Jürgen Werner.

Dazu passt auch die Winter- Verpflichtung von Grafings 22-jährigem Mittelfeldspieler Michael Hainthaler. De Prato ist überzeugt davon, dass dieser sich nahtlos in sein erfolgreiches Konzept einfügen wird. „Wir sind kein Verein, der irgendwelche Granaten für viel Geld holt. Der Spieler muss ins Gesamtbild passen. Wir brauchen keine Quertreiber.“ Die interne Harmonie sei eben ein wichtiger Teil des Erfolgslaufs von 16 ungeschlagenen Partien gewesen. „90 Minuten lang fokussiert, bis ins kleinste Detail, gerade in der Defensive“, so beschreibt Markus De Prato seine Erfolgsformel. So schön sich das Moosacher Märchen auch liest, das Happy End steht noch aus. „Natürlich wird da mal a bisserl Spaß gemacht, aber bis zum Aufstieg is no a Zeitl hin“, hält auch Kapitän Peter Hoyer den Ball weiterhin flach, bis es Ende Januar mit einer „Teambuilding-Maßnahme“ auf einer Berghütte wieder richtig losgeht. Auch dort oben wird es von Markus De Prato keine „Zielvorgabe Aufstieg“ zu hören geben.

„Ich will den Jungs nicht irgendwelche Storys erzählen. Der kleine TSV Moosach ist gerade erst am wachsen. Da müssen wir die Kirche im Dorf lassen.“ Die Rolle des Märchen-Onkels will sich De Prato ausschließlich für seine eigene junge Familie aufheben, wenn er unterm Christbaum das Weihnachtsmärchen vom TSV Moosach erzählt.

Vorbereitungsprogramm

alle Spiele des TSV finden auswärts statt: Sonntag, 29. Januar, 14 Uhr: SV Heimstetten (BayL). Samstag, 4. Februar, 14 Uhr: SB DJK Rosenheim (LL). – Do., 9. Feb., 19.30 Uhr: BCF Wolfratshausen (BayL).– So., 12. Feb., 14.30 Uhr: TSV Grafing (KL). – So., 26. Feb., 15 Uhr: SpVgg Haidhausen (KL). Sa., 4. März, offen: FC Moosburg (BZL).

Text: Julian Betzl

