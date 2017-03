Trotz Tabellenführung! Moosach hakt Thema Aufstieg vorerst ab

Teamsitzung nach desolater Vorbereitung

TSV Moosach - Der TSV Moosach hat sich vor dem letzten Testspiel beim FC Moosburg gemeinschaftlich für eine neue Marschrichtung und mehr Disziplin ausgesprochen.

Zu Wochenbeginn herrschte Redebedarf beim Spitzenreiter der Bezirksliga Ost. „Bei 20 Gegentoren in fünf Vorbereitungsspielen muss man sich schon hinterfragen, ob bei uns noch alles stimmt“, waren für Spielertrainer Markus De Prato aber noch ganz andere interne Vorgänge Anlass, für eine klärende 45-minütige Aussprache. „Disziplin war schon immer ein sehr mächtiges Wort unter meiner Regie. Bei dem ein oder anderen hatte ich in den letzten beiden Spielen nicht den Eindruck, dass er bei dem Projekt Aufstieg dabei sein möchte. Das hat sich schon die gesamte Vorbereitung abgezeichnet, wo nur wenige Leute im Training waren.“

Auch wenn De Prato immer wieder betont, dass die Stimmung intern weder schlecht, noch angespannt sei und es sich bei der Teamsitzung definitiv nicht um eine Krisensitzung gehandelt habe, hing von der Reaktion des Teams auf zwei seiner elementaren Gesprächspunkte doch einiges ab. Nicht zuletzt die eigene Zukunft. Erstens: „Sind wir bereit, in der Rückrunde für den Aufstieg wirklich alles zu geben?“ Zweitens: „Bin ich als Trainer vielleicht schon zu lange hier und braucht ihr einen frischen Wind?“

Die Antwort der voll versammelten Mannschaft fiel in puncto Trainerfrage eindeutig aus. „Die Jungs haben mir alle ihr Vertrauen ausgesprochen. Da habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, weil ich nie wirklich das Gefühl hatte, der Falsche für den Job zu sein“, so De Prato: „Mir hat besonders gefallen, dass sich jeder Spieler ehrlich vor der ganzen Mannschaft geäußert hat.“

In der Causa Landesliga werden künftig leisere Töne angeschlagen. „Wir haben uns geeinigt, erstmal nicht mehr vom Aufstieg zu träumen, sondern von Spiel zu Spiel zu denken. Am Ende muss die Antwort nämlich nicht unbedingt Aufstieg lauten.“ In der Aufstiegsfrage und der eigenen Erwartungshaltung scheint das Team seinen Coach ein wenig eingebremst zu haben. Tags zuvor ließ dieser nämlich durchklingen, dass er die hervorragende Ausgangslage in der Tabelle sehr wohl noch in diesem Jahr für den Schritt nach oben ausnutzen wollen würde. „Der Verein hat mir bestätigt, dass wir die Möglichkeit haben, die Landesliga zu stemmen und mein Ziel ist es, nicht ewig in der Bezirksliga zu bleiben.“

Auich wenn das Thema Aufstieg ad acta gelegt ist, soll an dessen Verwirklichung gearbeitet werden. „Wir haben gut miteinander gesprochen und sind uns einig, dass wir wieder disziplinierter auf dem Platz agieren wollen“, kündigt Markus De Prato an.

Text: Julian Betzl

Quelle: fussball-vorort.de